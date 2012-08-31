Польша решила отказаться от российского газа

Польша собирается отказаться от покупки газа у России к 2022 году, когда истечет действие российско-польского газового договора, так как не хочет оказаться под давлением со стороны Москвы, как Украина и Беларусь.
Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.
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“Около 2022 года закончится договор, который подписал еще премьер Вальдемар Павляк (1993-1995 гг.) с россиянами”, –
отметил Ващиковский.
Ващиковский указал, что к этому времени Польша уже получит возможность импортировать с “политически безопасных направлений”, которые не окажутся для страны “политическим инструментальным воздействием”.
По его словам, Россия в последние годы таким образом оказывала давление на Украину и Беларусь.
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“Рассчитываю, что тогда будет полностью введен в строй и расширен LNG-терминал в Свиноустье. Мы также построим балтийскую трубу к водам Северного моря”, –
отметил он, добавив, что полученный газ Польша сможет импортировать в соседние государства.