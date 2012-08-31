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AI, блокчейн и данные: встречайте протокол Ocean

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AI, блокчейн и данные: встречайте протокол Ocean
Путешествие к протоколу и сети обмена данными Трента Мак Конахи, основателя технического директора IPDBFoundation.


Искусственный интеллект (AI)


Я думаю, что это потрясающе, что вы можете проектировать алгоритмы, которые могут повлиять на развитие общества. Алгоритмы искусственного интеллекта (AI) относятся именно к этой категории. AI – забавная штука. Есть связанное с ним генетическое программирование, где вы пишете компьютерные программы, которые предназначены для разработки других компьютерных программ. Более того, AI способен сформулировать сложные инженерные задачи, например, связанные с масштабированием, а также заниматься глобальными вопросами, такими как происхождение разума.

По этим причинам AI стал моей первой любовью. В начале 90-х я уже начал чтение учебной литературы по AI и вёл творческую работу программиста. Уже в 1997 году я начал зарабатывать на этом, работая в двух компаниях, а также продолжая работу над учёной степенью доктора.


Генетическое программирование — это код для разработки кода, который (в данном случае) разрабатывает аналоговые схемы.

Блокчейн – новая любовь


В 2013 году я начал изучать код биткоина и это меня зацепило. Я снова обнаружил, что разрабатываю алгоритмы, которые могут повлиять на развитие общества.

Как и AI, блокчейн очень оказался увлекательным — от новых консенсусных алгоритмов до опосредованного наблюдения за безумием ICO.

Также как AI, блокчейн ставит сложные инженерные задачи, такие как масштабирование, и заставляет заниматься глобальными вопросами, такими как нахождение истины. Ну как же его не полюбить?

AI*Blockchain


В течение нескольких лет я был сфокусирован на блокчейне. Но AI всегда был моей первой любовью, и я никогда не прощался с ним. Я продолжал читать документацию по нему, беря на заметку основные тезисы и принципы, а также сотрудничая с крупнейшим семинаром по AI в Берлине.

Могут ли перехлестнуться AI и блокчейн? Я всегда думал, что такое может произойти, и, в конце концов, в середине 2016 года для меня они ‘перехлестнулись’. Вместе с моими милыми друзьями Саймоном де ла Рувьером и Грегом Макмалленом мы начали представлять, что может произойти, если реализовать AI на таком децентрализованном основании как эфириум. Мы — первые миллионеры за счёт использования AI, с правами, использующими сегодняшнюю юридическую инфраструктуру! Взорвались наши умы. Я и Саймон написали об этом в статьях об AI для DAO, и материал оказался очень забавным.

После первого такого экскурса «AI*блокчейн» я начал задавать вопросы: какими другими способами мог бы помочь блокчейн AI? Меня поразило количество ответов. Я привожу их в данной статье. Например, мы можем решать проблемы типа «каковы вводные данные, таков и результат» — с источниками данных для обучения и самих разработок моделей. Блокчейн с более высокой точностью помогает делиться наборами данных для моделей и другими данными.

Данные


Поскольку я рассматривал блокчейн для AI и для супермассива данных, все дороги привели к тому же месту — к проблеме наличия / отсутствия данных — вот где зарыта собака. Многие предприятия имеют множество данных, но не знают, как сделать их доступными для всего мира. Невыявленные данные – как ценности, которые скрыты повсеместно. И наоборот, многие стартапы знают, как превращать данные в ценность с использованием AI, но у них — нехватка данных.

Только несколько компаний в мире — Google, Facebook и др. — оперируют как массивными наборами данных, так и знаниями AI, превращая их в ценность. Их основное направление мысли — это данные, а не алгоритмы AI. Позиционирование себя как AI — всего лишь лукавство. На деле они используют комбинацию «данные*AI», чтобы стать самыми мощными компаниями в мире.

Теперь 2017 год. Общество оперируют данными, но большая часть их контролируется несколькими компаниями, пользующимися большой властью, ресурсами – с охватом большинства стран мира. Как мы могли бы уравнять доступ к данным и, следовательно, уравнять возможность максимального использования современных достижений в AI?

Торговые площадки для данных?


Все дороги ведут к тому же решению — рынку данных. Это средство для соединения тех, у кого «данные имеются», и тех у кого «данные не имеются». Это расширяет сетевой эффект AI данных, в свою очередь, расширяя власть и богатство.

Но технология непростая. Она должна хранить данные о том, кто какими данными владеет, — под жестким контролем пользователей и конфиденциально. Она должна согласовываться с правительствами и регулирующими органами по вопросам конфиденциальности и совместного использования данных. Она должна быть децентрализованной. Она должны быть масштабируемой, а не только какой-то игрушечной технологией. Масштабирование децентрализованной технологии — дело сложное. Тем не менее, это именно то, с чем мы работаем с 2015 года: IPDB работает с BigchainDB. Общая база данных планетарного масштаба.

Этот рынок данных необходимо было построить. Мы поняли, что у нас есть уникальная возможность изменить ситуацию. Во-первых, у нас была масштабируемая технология базы данных на блокчейне. Во-вторых, у нас были как знания AI, так и блокчейна, — ключ для разработки алгоритмов рынка данных. В-третьих, мы знали как поставщиков данных (предприятия), так и покупателей данных (компании AI). Наконец, мы построили отношения с правительствами и регуляторами данных.

Произошло ещё кое-что. Те, кто прочитал мои статьи, согласились с моим выводом о рынке данных и потянулись к нам. Появились два основных проекта, поддерживаемых Крисом Бэллингером из Научно-исследовательского института Toyota (TRI) и Чирдепом Чаброй из DEX (SG Data Exchange). Мы работаем с ними обоими с начала 2017 года.

Научно-исследовательский институт Toyota (TRI)


С TRI мы создали прототип рынка для самоуправляемых автомобилей, которые анонсировали в мае 2017 года на конференции Consensus NYC. Здесь выложен код.


Мы также опробовали доказательство с нулевым раскрытием конфиденциальных сведений. Вывод: забавный эксперимент, при котором невозможно достичь скорости, необходимой для промышленного развертывания. Но все же.

Обмен данными SG (DEX)


DEX — это сингапурский стартап, который уже несколько лет занимается централизованным рынком данных. К 2017 году их рост застопорился, т.к. клиенты забеспокоились о том, кто контролирует данные. Я знаю генерального директора DEX, Чирдепа Чабру уже несколько лет. Он обратился ко мне в начале 2017 года и сказал: «Нам нужно поговорить». Он понял, что подходящая технология децентрализации решает исход дела, и это стало началом большого сотрудничества.

Протокол Ocean


Мы начали с рассмотрения децентрализованного рынка данных. Но мы поняли, что мы можем разблокировать целую экосистему рынков, бирж, способов доставки и потребления данных.

Нам нужны были протокол и сеть, на которых можно было бы построить рынок данных. Это был протокол Ocean. Сеть, работающая с протоколом Ocean, обрабатывает хранение метаданных (т.е. кто какими данными владеет), ссылки на сами данные и многое другое. Протокол Ocean позволяет надстроить тысячи торговых площадок и бирж, которые получат доступ к тем же данным. Последняя миля каждого рынка — подключение покупателей и продавцов.

Мы надеемся, что протокол Ocean поможет нам добраться до мечты об обмене данными в мировом масштабе. Проект токена Ocean также отражает эту цель.


Что дальше

Мы тесно сотрудничаем с DEX и другими рынками, регуляторами данных, поставщиками данных, потребителями данных и другими, чтобы сделать это видение реальностью.

В ближайшие недели и месяцы мы будем делиться дополнительной информацией об Ocean, включая протоколы, whitepaper, сообщения, код. Будьте на связи.

И, добро пожаловать в будущее данных. Сейчас оно в ваших руках.

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