Угадай прогноз на 02.10.2017 по паре EUR/USD ($100 от ForexMart)

Условия конкурса
Угадайте курс валютной пары EUR/USD
на открытие
сессии (ForexMart-RealServer) 02.10.2017
и получите денежный приз от компании ForexMart
!
Необходимо максимально точно угадать курс валютной пары EUR/USD
по цене Bid на открытие
сессии (ForexMart-RealServer) 02.10.2017
по ценам торгового терминала компании ForexMart
Предполагаемый курс валютной пары EUR/USD
публикуем прямо в этой теме(*):
1. Предположения НЕ
могут повторяться.
2. Один пользователь - один прогноз.
3. Указать в теме конкурса ваш ник на форуме и предполагаемый курс валютной пары EUR/USD
на открытие
сессии (ForexMart-RealServer) 02.10.2017
4. Прогнозы принимаются по 29.09.2017
по МСК включительно.
5. Представитель компании ForexMart
объявляет курс в теме конкурса.
Призовой фонд - 100$
получает тот, кто максимально близко угадает курс валютной пары EUR/USD
на открытие
сессии (ForexMart-RealServer) 02.10.2017
по ценам торгового терминала компании ForexMart
(если количество победителей 2 ( в случае если разница в пунктах +/-), то призовой фонд делится пополам)
!!!Участник, занявший призовое место, не может претендовать на приз в течение следующих 4 недель. В случае появления подобного прецедента, приз будет передан следующему Участнику.
Приз начисляется призёрам на реальный ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ
счет в компании ForexMart
. Приз не снимаемый. Максимальная сумма, доступная к снятию с призового счета, не может превышать суммы приза . Плечо для работы на призовом счете - 1:50.
Если у вас возникли вопросы по конкурсу, смело задавайте их в этой теме. На ваши вопросы ответит представитель компании ForexMart
- MarinaForexMart
.
Желаю всем удачных прогнозов.