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В Польше началась активная фаза крупнейших военных учений Dragon-2017

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В Польше началась активная фаза крупнейших военных учений Dragon-2017
ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Активная фаза крупнейших военных учений Dragon-2017 начинается в понедельник в Польше, к маневрам, которые продлятся до 29 сентября, будут привлечены все виды вооруженных сил, планируется отработка взаимодействия сухопутных войск с военно-морским флотом и авиацией.



Впервые в учениях будет принимать участие новый род войск — Войска территориальной обороны. Как рассказал журналистам заместитель министра обороны страны Михал Дворчик, Войска территориальной обороны будут «защищать территорию взлетно-посадочных полос и действовать в качестве подразделений, поддерживающих действия войск».

Цитата:
Он сообщил, что, по сценарию учений, одно из соседних государств претендует на право доступа к природным ресурсам на территории Польши и имеет место «попытка дестабилизации политической обстановки» и «попытка овладеть спорной территорией».
Сценарий предполагает, что в конечном итоге недружественная соседняя с Польшей страна решается на вооруженный конфликт, используя также методы гибридной войны. Польша в этом случае прибегает к помощи своих союзников по НАТО.

Среди прочего, в ходе учений запланирована отработка обороны участка побережья, преодоления водной преграды, высадка десанта. По данным Минобороны Польши, в учениях будут задействованы 17 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи единиц техники.

Помимо польских военных, в учениях примут участие союзники Польши по НАТО — военнослужащие из США, Литвы, Латвии, Великобритании, Германии, Словакии, Италии, Болгарии, Румынии, а также Грузии и Украины.

Ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич подчеркивал, что учения Dragon-2017 пройдут практически одновременно с российско-белорусскими маневрами «Запад-2017», которые вызывали обеспокоенность Варшавы. Стратегические учения «Запад-2017» проходили 14—20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составила 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч).

Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность ввиду учений. Как заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ («О мерах укрепления доверия и безопасности»). Россия 13 июля на заседании Совета Россия-НАТО провела для стран-членов альянса брифинг о предстоящих учениях.
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Привет друзья!!!!! Интересует много ли военных или бывших военных на этом форуме!!! Xo4yydachy Россияне 5 07.06.2015 13:59

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