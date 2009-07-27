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ZTE завершила тестирование сетевых функций 5G в разделенной архитектуре 5G RAN

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Статус: Бриллиант ZTE завершила тестирование сетевых функций 5G в разделенной архитектуре 5G RAN
ZTE Corporation объявила об успешном завершении высокоуровневого тестирования экспериментальных прототипов беспроводной сети и проверку базовой архитектуры и функций беспроводной сети во 2 фазе национального тестирования архитектуры технической сети 5G в Китае. Проверка, завершившаяся на 100% успешно, включала в себя тестирование ведущих в отрасли функций, таких как базовые функции разделенной архитектуры центрального устройства / распределенного устройства (CU-DU), бесшовная мобильность на базе двойного подключения и динамическое развертывание ресурсов, основанное на изменениях узла сети и трафика.

Успешное завершение проверки является продолжением испытаний воздушного интерфейса 2 фазы национального технического тестирования 5G. Для служебных сценариев 5G требуются высокая скорость передачи данных (более 10 Гбит / с максимальной пропускной способностью для одного пользователя), низкая латентность (менее 1 мс) и массовые соединения (более 1 млн соединений), которые являются беспрецедентной задачей для существующей сетевой архитектуры и элементов.

Виртуализированная и модульная архитектура сети 5G компании ZTE отвечает всем этим требованиям в каждом сценарии. Архитектура использует разработанное ZTE универсальное оборудование обработки данных для формирования общего виртуального пула ресурсов на основе технологии центров обработки данных. Сетевые функции и устройства разделены на единой платформе ICT PaaS. Гибкое развертывание виртуализированных сетевых функций гарантирует их размещение в зонах сети таким образом, чтобы они как можно лучше соответствовали требованиям пользователей и сценариев.

В высокоуровневом тестировании экспериментальных прототипов беспроводной сети ZTE использовала свои облачные центральные устройства (CU) на базе платформы ICT PaaS и систему «в одно нажатие» новых технологий радиоинтерфейса (NR) с разделенной архитектурой центрального устройства / распределенного устройства (CU-DU). Применяя технологию виртуализированных контейнеров, сетевая архитектура ZTE 5G поддерживает распределенное развертывание нескольких центров обработки данных и виртуализированное совместное развертывание базовой сети и сети доступа. Исключительные результаты этого тестирования продемонстрировали техническую конкурентоспособность ZTE и подготовили почву для коммерческого использования 5G.

Генеральный директор ZTE по технологиям 5G Бай Ган (Bai Gang) сказал: «Сеть ZTE 5G является общей и виртуализированной. Она ориентирована на пользователя и на предоставление услуг, поддерживает гибкую настройку, динамическое развертывание и масштабируемость. Она обслуживает широкий спектр сервисных функций и закладывает основу для эволюции архитектуры коммуникационной сети. Техническое тестирование 5G, организованное группой продвижения IMT-2020 (5G), играет важную роль в развитии 5G и имеет решающее значение для продвижения ключевых технологий 5G, проверки решений 5G и содействия утверждению единого стандарта 5G. ZTE продолжит свое полноценное участие и в работе над 3-ей фазой испытаний.

В тестировании воздушного интерфейса во 2-ой фазе национальных технических испытаний 5G в Китае ZTE продемонстрировала полный спектр продуктов, а именно: высоко- и низкочастотные продукты докоммерческой сети 5G и виртуализированные базовые сети. Тесты подключения, проведенные вместе с поставщиками инструментов и чипов, а также лабораторные и полевые испытания прошли успешно, результаты тестирования отвечали ключевым требованиям к производительности в семи типичных сценариях, таких как более высокая эффективность использования спектра, плотность соединения, надежность и более низкая латентность воздушного интерфейса. ZTE будет и дальше продвигать коммерческое использование продуктов 5G и прокладывать путь к началу коммерческого использования 5G в 2020 году в Китае

Подробнее: http://www.cnews.ru/news/line/2017-0...yh_funktsij_5g
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