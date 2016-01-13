Макафи на Shape The Future рассказал о начале войны мировых правительств с биткоином

"Мировые правительства не успевают за развитием криптовалют и объявили войну биткоину" - Макафи
Саммит Shape The Future в Сянга́не запомнился резкими высказываниями Джона Макафи по поводу давления мирового правительства на криптовалюты. Джон рассказал, что борьба мирового правительства и биткоина уже начата.
Такое мнение Макафи сформировал после запретов на проведение токенсейлов в Китае и других жестких мер по поводу оборота криптовалют.
Макафи считает, что сейчас знаковое время начала войны мировой элиты против криптовалют. Поскольку правительства не знают куда двигаются криптовалюты, то и сбор доходов для них становиться проблематичным. Эта паника по мнению Джона уже и захватило китайское правительство.
После тотальных закрытий бирж в Китае останутся OKCoin и Huobi которые будут проводить сделки исключительно в критовалютных парах, так как сделки с фиатными средствами будет подпадать под регулирование.
Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com