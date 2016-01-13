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Макафи на Shape The Future рассказал о начале войны мировых правительств с биткоином

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Макафи на Shape The Future рассказал о начале войны мировых правительств с биткоином


"Мировые правительства не успевают за развитием криптовалют и объявили войну биткоину" - Макафи

Саммит Shape The Future в Сянга́не запомнился резкими высказываниями Джона Макафи по поводу давления мирового правительства на криптовалюты. Джон рассказал, что борьба мирового правительства и биткоина уже начата.

Такое мнение Макафи сформировал после запретов на проведение токенсейлов в Китае и других жестких мер по поводу оборота криптовалют.

Макафи считает, что сейчас знаковое время начала войны мировой элиты против криптовалют. Поскольку правительства не знают куда двигаются криптовалюты, то и сбор доходов для них становиться проблематичным. Эта паника по мнению Джона уже и захватило китайское правительство.

После тотальных закрытий бирж в Китае останутся OKCoin и Huobi которые будут проводить сделки исключительно в критовалютных парах, так как сделки с фиатными средствами будет подпадать под регулирование.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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биржа криптовалют, криптовалюта
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