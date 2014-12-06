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MyUSSR - myussr.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Aurum Financial Group LTD
Важная информация
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Старый Сегодня, 00:44
#1
Мастер
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Дальний Восток
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 11,550
Благодарностей: 7,269
УГ: 2
КП: 0.167
MyUSSR - myussr.com
Я не Админ.

Старт проекта - 21.09.2017.

MyUSSR

Перевод Google:
Цитата:
myussr.com - это коммунистическая компания, занимающаяся борьбой с капиталом, которая дает возможность людям участвовать в самых захватывающих глобальных инвестициях. Наша партия собрала портфель возможностей, обеспечивающих стабильную отдачу от инвестиций. Аккаунты с myussr.com полностью конфиденциальны и предлагают современную защиту и защиту информации. Мы предлагаем полное управление учетными записями, и у нас есть специальная группа поддержки, которая доступна нашим клиентам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы не зарегистрированы как оффшорная компания с ограниченной ответственностью в Англии и Уэльсе. Наша цель - создать сообщество инвесторов, где все будут равны!
Маркетинг:

10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 30,00 $ 10,00% / в день (активный)

10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 30,00 $ 10,00% / в день (будет доступен через 14 дней)

10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 55,00 $ 10,00% / в день (будет доступен через 28 дней)

10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 105,00 $ 10,00% / в день (будет доступен через 42 дня)

10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 155,00 $ 10,00% / в день (будет доступен через 56 дней)

Депозит включен в выплаты


В проекте действует ограничение на количество депозитов - один активный депозит.

В настоящее время доступен первый план. Следующие планы будут открыты по мере развития проекта.

Выплаты: Инстант
Минимальный депозит: 5$
Минимальная сумма вывода: 0.1$
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, AdvancedCash, Bitcoin
Реферальная программа: 5-3-1

Технические данные:
Скрипт: Gold Coders - Лицензия
Домен: NameSilo, LLC, 2017-09-20 - 2018-09-20
Хостинг: OVH Hosting
SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-09-20 - 2018-09-20

Мой депозит:

Цитата:
The amount of 30 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U86***->U16535942. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to myussr.com User IgKr.. Date: 10:25 24.09.17. Batch: 189096050.


Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
__________________
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Место свободно
IgKr на форуме  
Старый Сегодня, 01:38
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 2,678
Благодарностей: 1,350
УГ: 0
КП: 0.000
Re: MyUSSR - myussr.com
ИНСТАНТ:
24.09.17 22:24 Receive Received Payment 2.00 USD from account U16535942 to account U84. Batch: 189144757. Memo: API Payment. Withdraw to max812 from myussr.com.
max812 на форуме  
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