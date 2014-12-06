MyUSSR - myussr.com

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
myussr.com - это коммунистическая компания, занимающаяся борьбой с капиталом, которая дает возможность людям участвовать в самых захватывающих глобальных инвестициях. Наша партия собрала портфель возможностей, обеспечивающих стабильную отдачу от инвестиций. Аккаунты с myussr.com полностью конфиденциальны и предлагают современную защиту и защиту информации. Мы предлагаем полное управление учетными записями, и у нас есть специальная группа поддержки, которая доступна нашим клиентам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы не зарегистрированы как оффшорная компания с ограниченной ответственностью в Англии и Уэльсе. Наша цель - создать сообщество инвесторов, где все будут равны!
Маркетинг:
10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 30,00 $ 10,00% / в день (активный)
10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 30,00 $ 10,00% / в день (будет доступен через 14 дней)
10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 55,00 $ 10,00% / в день (будет доступен через 28 дней)
10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 105,00 $ 10,00% / в день (будет доступен через 42 дня)
10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 155,00 $ 10,00% / в день (будет доступен через 56 дней)
Депозит включен в выплаты
В проекте действует ограничение на количество депозитов - один активный депозит.
В настоящее время доступен первый план. Следующие планы будут открыты по мере развития проекта.