MyUSSR - myussr.com Я не Админ.



Старт проекта - 21.09.2017.



MyUSSR

Перевод Google:

Цитата: myussr.com - это коммунистическая компания, занимающаяся борьбой с капиталом, которая дает возможность людям участвовать в самых захватывающих глобальных инвестициях. Наша партия собрала портфель возможностей, обеспечивающих стабильную отдачу от инвестиций. Аккаунты с myussr.com полностью конфиденциальны и предлагают современную защиту и защиту информации. Мы предлагаем полное управление учетными записями, и у нас есть специальная группа поддержки, которая доступна нашим клиентам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы не зарегистрированы как оффшорная компания с ограниченной ответственностью в Англии и Уэльсе. Наша цель - создать сообщество инвесторов, где все будут равны! Маркетинг:



10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 30,00 $ 10,00% / в день (активный)



10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 30,00 $ 10,00% / в день (будет доступен через 14 дней)



10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 55,00 $ 10,00% / в день (будет доступен через 28 дней)



10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 105,00 $ 10,00% / в день (будет доступен через 42 дня)



10% ежедневно в течение 12 дней 5,00 $ - 155,00 $ 10,00% / в день (будет доступен через 56 дней)



Депозит включен в выплаты





В проекте действует ограничение на количество депозитов - один активный депозит.



В настоящее время доступен первый план. Следующие планы будут открыты по мере развития проекта.

Выплаты: Инстант

Минимальный депозит: 5$

Минимальная сумма вывода: 0.1$

Платежные системы: PerfectMoney , Payeer , AdvancedCash , Bitcoin

Реферальная программа: 5-3-1



Технические данные:

Скрипт: Gold Coders - Лицензия

Домен: NameSilo, LLC, 2017-09-20 - 2018-09-20

Хостинг: OVH Hosting

SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-09-20 - 2018-09-20



Мой депозит:



Цитата: The amount of 30 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U86***->U16535942. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to myussr.com User IgKr.. Date: 10:25 24.09.17. Batch: 189096050.

Регистрация



Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

