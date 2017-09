Lonsdayl Премиум



Amazon работает над созданием умных очков







Согласно данным отчета, умные очки будут подключаться беспроводным путем к смартфону и оформлены в футуристическом стиле. В очках будут использовать специальную аудиосистему внутри оправ, которая позволила бы слышать Alexa без наушников. Новые очки Smart AR расширят домашнюю интеллектуальную систему Amazon, которая скоро будет дополнена системой камер безопасности. В докладе говориться, что один или оба вышеупомянутых продукта появятся в продаже до конца года.



Компания Amazon достаточно давно работает над умными очками. Еще в 2015 году она получила патент на смарт-очки AR, в котором описывалась система с головным дисплеем. В патентном деле также был рисунок:







Помимо носимых устройств, Amazon также изучает возможности разработки других AR продуктов, которые не нужно носить на голове. Например, использование проекторов в специальных устройствах. В этом году New York Times сообщала, что Amazon рассматривала возможность создания мебельного магазина на базе AR.



Стоит отметить, что новые очки Alexa смогли бы дополнить умный дом от Amazon, но создание успешной и жизнеспособной платформы AR достаточно сложное дело. Пользователи просто не готовы использовать такие продукты, как смарт-очки. Поэтому Apple и Facebook эффективно используют телефоны для революции AR: яблочная компания интегрирует инструменты AR в iOS 11, а Facebook — использует для этих целей камеру.



