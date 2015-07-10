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Начинается тестирование прямого обмена криптовалютами из разных блокчейнов

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Начинается тестирование прямого обмена криптовалютами из разных блокчейнов


Специалисты прогнозируют приближение атомарных транзакций криптовалют

Если раннее атомарные транзакции криптовалют рассматривались только в теоретическом поле, то сейчас эта технология подходит к практике. Ниолан Тиер еще четыре года назад описал теорию атомарных транзакций. Формально технология позволяет проводить сквозные обменные операции криптовалютой между двумя блокчейнами без посредничества криптобирж или обменных платформ. Такие транзакции могли бы стать клечевыми для p2p-трейдеров на децентрализованных платформах.

Канал платежей Lightning Network посредством интегрированного протокола СегВит делает обменный перевод максимально простым.

Decred это первая криптовалюта которая внедрила эту технологию, несмотря на то, что больше всего упоминали разработчики биткоин и лайткоин.

Уже в ближайшее время благодаря разработке специалистов Decred станет возможны проводить обменные транзакции между лайткоином, биткоином и DCR. Сервис разработан специалистами Decred и находится в тестовом формате, однако скоро будет доступен в GUI-кошелеке.

Создатель лайткоина уже успел порадовать, что его тестовая транзакция между криптовалютами Vertcoin и Litecoin оказалась успешной.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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криптовалюта, криптовалюты
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