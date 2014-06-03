Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,749 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Судебный инвестор - в России запущен новый вид частного инвестирования

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:55
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,052
Благодарностей: 1,484
УГ: 28
КП: 0.206
подарки
Судебный инвестор - в России запущен новый вид частного инвестирования


В России запущена схема инвестирования в судебные процессы: - так по крайней мере сообщили на неделе некоторые федеральные СМИ.

Суть в том, что если у истца не хватает денег на адвокатов или юристов, то он может обратится или к стороннему инвестору или к самому адвокату, чтобы именно они проинвестировали исковое дело своими личными денежными средствами и если иск будут выигран, то все расходы вложившимся будет компенсировать проигравшая сторона плюс инвестор или адвокат получат свой заранее оговоренный процент от взысканной с ответчика суммы.

Тем временем, первыми эту схему уже испытали на себе юридические лица - судились две коммунальных конторы, одна их которых была должна другой за потребленное тепло на многие миллионы рублей, но у компании хотевшей подать этому существенному поводу иск денег на судебные расходы не было.

По словам адвоката Ирины Цветковой денег у коммунальной компании-истца на судебные расходы действительно остро не хватало, поскольку в это время был неотопительный сезон и большую часть своих средств компания направляла на ремонт и обслуживание отопительного оборудования. Естественно, там еще был риск, и проигрыша и тогда уже ответчик потребовал бы возместить ему все немалые судебные расходы.

Благодаря своему сообразительному руководству, коммунальная компания-истец пошла иным путём - они оставили заявку на специальном сайте: platforma-online.ru - он был недавно запущен в сети и за свою комиссию помогает сводить вместе судебных инвесторов и адвокатов со истцами, причем инвесторы и адвокаты готовы работать в счёт будущей победы на суде, которая, конечно, будет выражаться в дензнаках.

Соответственно, адвокаты увидели эту заявку на сайте, изучили её и поняли, что дело выигрышное. Далее подключились инвесторы, которые ранее уже прошли регистрацию на этом сайте и именно они проинвестировали все судебные издержки из своих личных средств и безусловно, для самой коммунальной компании-истца судебные расходы вообще ничего не стоили.

Разбирательство по поданному иску шло 4 месяца и в конце концов ответчик сдался и подписал мировое соглашение, которое означало выплату его задолженности и пени в размере около 19 млн рублей.

В итоге, инвесторы вложив в это судебное дело в районе полумилиона рублей, положили себе в карман доход в размере около 2,8 млн рублей - согласитесь, что не так уж и плохо. Оговоренный процент составлял 15% от выигранной суммы. Ну и конечно, своей радости от победы не могли сдержать и руководители коммунальной компании, ведь раньше они уже хотели практически забыть про этот их долговой "висяк".

Но тут все стоит обратить внимание, что по утверждениям тех же адвокатов, такая схема финансирования судебных процессов также абсолютно точно подходит и для физических лиц, которые как не имеют средств, так и полной уверенности, что смогут выиграть будущий судебный процесс.

При этом судебные инвесторы сами никак не воздействуют на ход поданного судебного иска - все риски они должны оценить заранее и или взять в работу предлагаемое дело или отказаться от него. Денежные средства даются инвестором на безвозвратной основе, и если иск будет проигран истец ничего никому не должен.

При такой схеме финансовый риск истца равен нулю - все заботы на плечах судебного инвесторах, ведь он работает за свой процент, причём довольно неплохой.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59c80bbdcf569
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 00:02.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В России создадут Национальный центр государственно-частного партнерства SMaryana Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.04.2017 22:50
Запущен новый завод СПГ в Пскове Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 2 28.05.2016 02:33
В Японии запущен новый платежный метод mark78 Новости платежных систем 0 03.08.2014 01:29
Инвестор Джим Роджерс «Я проморгал момент инвестирования в биткоин» Alex077 Новости криптовалют 1 03.06.2014 22:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Всем привет
От dantexlll в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар Elfer
WMID 262962244055 - wmgood.ru FunnyForex.ru прием лимитов доверия
От Elfer в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар traderok
Нужен обмен ЭПС(Webmoney, PM) в Испании на наличные
От traderok в разделе «Электронные платежные системы»
Аватар lingele
Сможет ли UnionPay стать в России альтернативой платежным системам Visa и MasterCard
От lingele в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар traktorist
Греция: бог любит троицу?
От traktorist в разделе «Политика и экономика»
Аватар Telron
smarttechprofit - www.smarttechprofit.com
От Telron в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
423,749
Тем
490,362
Сообщений
12,221,569

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram