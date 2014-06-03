OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,052 Благодарностей: 1,484 УГ: 28 КП: 0.206 подарки

Судебный инвестор - в России запущен новый вид частного инвестирования



В России запущена схема инвестирования в судебные процессы: - так по крайней мере сообщили на неделе некоторые федеральные СМИ.



Суть в том, что если у истца не хватает денег на адвокатов или юристов, то он может обратится или к стороннему инвестору или к самому адвокату, чтобы именно они проинвестировали исковое дело своими личными денежными средствами и если иск будут выигран, то все расходы вложившимся будет компенсировать проигравшая сторона плюс инвестор или адвокат получат свой заранее оговоренный процент от взысканной с ответчика суммы.



Тем временем, первыми эту схему уже испытали на себе юридические лица - судились две коммунальных конторы, одна их которых была должна другой за потребленное тепло на многие миллионы рублей, но у компании хотевшей подать этому существенному поводу иск денег на судебные расходы не было.



По словам адвоката Ирины Цветковой денег у коммунальной компании-истца на судебные расходы действительно остро не хватало, поскольку в это время был неотопительный сезон и большую часть своих средств компания направляла на ремонт и обслуживание отопительного оборудования. Естественно, там еще был риск, и проигрыша и тогда уже ответчик потребовал бы возместить ему все немалые судебные расходы.



Благодаря своему сообразительному руководству, коммунальная компания-истец пошла иным путём - они оставили заявку на специальном сайте:



Соответственно, адвокаты увидели эту заявку на сайте, изучили её и поняли, что дело выигрышное. Далее подключились инвесторы, которые ранее уже прошли регистрацию на этом сайте и именно они проинвестировали все судебные издержки из своих личных средств и безусловно, для самой коммунальной компании-истца судебные расходы вообще ничего не стоили.



Разбирательство по поданному иску шло 4 месяца и в конце концов ответчик сдался и подписал мировое соглашение, которое означало выплату его задолженности и пени в размере около 19 млн рублей.



В итоге, инвесторы вложив в это судебное дело в районе полумилиона рублей, положили себе в карман доход в размере около 2,8 млн рублей - согласитесь, что не так уж и плохо. Оговоренный процент составлял 15% от выигранной суммы. Ну и конечно, своей радости от победы не могли сдержать и руководители коммунальной компании, ведь раньше они уже хотели практически забыть про этот их долговой "висяк".



Но тут все стоит обратить внимание, что по утверждениям тех же адвокатов, такая схема финансирования судебных процессов также абсолютно точно подходит и для физических лиц, которые как не имеют средств, так и полной уверенности, что смогут выиграть будущий судебный процесс.



При этом судебные инвесторы сами никак не воздействуют на ход поданного судебного иска - все риски они должны оценить заранее и или взять в работу предлагаемое дело или отказаться от него. Денежные средства даются инвестором на безвозвратной основе, и если иск будет проигран истец ничего никому не должен.



При такой схеме финансовый риск истца равен нулю - все заботы на плечах судебного инвесторах, ведь он работает за свой процент, причём довольно неплохой.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59c80bbdcf569 В России запущена схема инвестирования в судебные процессы: - так по крайней мере сообщили на неделе некоторые федеральные СМИ.Суть в том, что если у истца не хватает денег на адвокатов или юристов, то он может обратится или к стороннему инвестору или к самому адвокату, чтобы именно они проинвестировали исковое дело своими личными денежными средствами и если иск будут выигран, то все расходы вложившимся будет компенсировать проигравшая сторона плюс инвестор или адвокат получат свой заранее оговоренный процент от взысканной с ответчика суммы.Тем временем, первыми эту схему уже испытали на себе юридические лица - судились две коммунальных конторы, одна их которых была должна другой за потребленное тепло на многие миллионы рублей, но у компании хотевшей подать этому существенному поводу иск денег на судебные расходы не было.По словам адвоката Ирины Цветковой денег у коммунальной компании-истца на судебные расходы действительно остро не хватало, поскольку в это время был неотопительный сезон и большую часть своих средств компания направляла на ремонт и обслуживание отопительного оборудования. Естественно, там еще был риск, и проигрыша и тогда уже ответчик потребовал бы возместить ему все немалые судебные расходы.Благодаря своему сообразительному руководству, коммунальная компания-истец пошла иным путём - они оставили заявку на специальном сайте: platforma-online.ru - он был недавно запущен в сети и за свою комиссию помогает сводить вместе судебных инвесторов и адвокатов со истцами, причем инвесторы и адвокаты готовы работать в счёт будущей победы на суде, которая, конечно, будет выражаться в дензнаках.Соответственно, адвокаты увидели эту заявку на сайте, изучили её и поняли, что дело выигрышное. Далее подключились инвесторы, которые ранее уже прошли регистрацию на этом сайте и именно они проинвестировали все судебные издержки из своих личных средств и безусловно, для самой коммунальной компании-истца судебные расходы вообще ничего не стоили.Разбирательство по поданному иску шло 4 месяца и в конце концов ответчик сдался и подписал мировое соглашение, которое означало выплату его задолженности и пени в размере около 19 млн рублей.В итоге, инвесторы вложив в это судебное дело в районе полумилиона рублей, положили себе в карман доход в размере около 2,8 млн рублей - согласитесь, что не так уж и плохо. Оговоренный процент составлял 15% от выигранной суммы. Ну и конечно, своей радости от победы не могли сдержать и руководители коммунальной компании, ведь раньше они уже хотели практически забыть про этот их долговой "висяк".Но тут все стоит обратить внимание, что по утверждениям тех же адвокатов, такая схема финансирования судебных процессов также абсолютно точно подходит и для физических лиц, которые как не имеют средств, так и полной уверенности, что смогут выиграть будущий судебный процесс.При этом судебные инвесторы сами никак не воздействуют на ход поданного судебного иска - все риски они должны оценить заранее и или взять в работу предлагаемое дело или отказаться от него. Денежные средства даются инвестором на безвозвратной основе, и если иск будет проигран истец ничего никому не должен.При такой схеме финансовый риск истца равен нулю - все заботы на плечах судебного инвесторах, ведь он работает за свой процент, причём довольно неплохой.По материалам источник

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 00:02 .