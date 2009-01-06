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50/50 - языковый вопрос в Украине
| Политика. Экономика. История. Власть. Выборы.
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Сегодня, 00:20
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Вчера, 23:16
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#1
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Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,239
Благодарностей: 715
УГ: 84
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50/50 - языковый вопрос в Украине
50% Украинский
50% Русский
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