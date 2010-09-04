Робот-дантист впервые провёл стоматологическую операцию на человеке

В Китае робот впервые успешно провёл стоматологическую операцию на живом человеке. Он установил женщине два зуба, напечатанных на 3D-принтере. Разработчики робота надеятся, что внедрение подобных роботов поможет решить проблему дефицита стоматологов в стране. Вся операция проходила под присмотром высококвалифицированных специалистов, но ни один из них не вмешивался в процедуру и не помогал роботу. Врачи отметили, что робот имплантировал зубы с крайне высокой точностью.
Из-за нехватки дантистов около 400 миллионов человек в Китае нуждаются в имплантации зубов. Ежегодно эту операцию проводят только миллиону человек. Кроме того, когда люди обращаются к менее квалифицированным специалистам, чтобы получить необходимую стоматологическую помощь, у них часто возникают дополнительные проблемы. Другими словами, роботы смогут повысить качество обслуживания, сопроводив это гораздо меньшим числом ошибок.
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