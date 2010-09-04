Улучшенная версия Nokia 8 готовится к выходу

Финская компания HMD Global официально подтвердила скорый выход улучшенной версии флагманского смартфона Nokia 8. Она будет отличаться от оригинальной «восьмёрки» более продвинутыми техническими характеристиками. Напомним, что Nokia 8 получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ, двойную 13-мегапиксельную камеру с оптикой Zeiss, 13-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор ёмкостью 3 090 мАч.
Улучшенная модель Nokia 8 получит 6 ГБ оперативной памяти, а объём встроенного накопителя будет увеличен до 128 ГБ. Аппарат выйдет только в синем цвете.
Nokia 8 с 6 ГБ ОЗУ будет выпущен в Европе 20 октября по цене €669, что на €90 дороже обычной версии с 4 ГБ оперативной памяти. О доступности этой модели на других рынках ничего не сообщается.
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