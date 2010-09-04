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Каждый пятый центробанк внедрит блокчейн в ближайшие 2 года

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Каждый пятый центробанк внедрит блокчейн в ближайшие 2 года



Центральные банки относятся к технологии блокчейн с недоверием. Только 20% из них собираются внедрять ту или иную его форму в ближайшие 2 года, говорится в докладе кембриджского Centre for Alternative Finance.

Опрос 25 центробанков проходил в рамках исследования Global Blockchain Benchmark. С некоторыми финансовыми регуляторами авторам удалось пообщаться напрямую, мнение других было выведено на основании публикаций в прессе, передает Хайтек.

По данным доклада, 11% опрошенных высказались за введение блокчейна в течение 5-10 лет, по 5% — 2–5 лет и более, чем 10 лет. Еще 47% отказались назвать сроки.

Основная причина, по которой центробанки интересует блокчейн, заключается в возможности выпуска собственной цифровой валюты. Более 80% из них заявили, что изучают эту технологию по этой причине. При этом 55% банков привлекает система быстрых платежей, 23% — невозможность подделки записей о праве собственности.

Наиболее значимым для регуляторов протоколом является так называемый закрытый реестр. За него проголосовало 63% опрошенных. Высокую оценку получили и Etherium со своей закрытой версией (38%). За биткойн проголосовали 13% респондентов из центральных банков.

Источник.
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банк, новости
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