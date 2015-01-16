Власти Украины ринулись поздравлять Меркель с победой ее партии

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили канцлера Германии Ангелу Меркель с победой блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз на выборах в Бундестаг.
Свои поздравления политики обнародовали в социальных сетях.
Порошенко, в частности, отметил, что первое место ХДС/ХСС на выборах в интересах Украины.
«Победа, которая приближает восстановления территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе!» — отметил он.
В свою очередь Гройсман выразил надежду на развитие сотрудничества между Украиной и Германией.
Клоуны мля.....