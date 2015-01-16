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Власти Украины ринулись поздравлять Меркель с победой ее партии

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Политика. Экономика. История. Власть. Выборы.
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Статус: Золото Власти Украины ринулись поздравлять Меркель с победой ее партии
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили канцлера Германии Ангелу Меркель с победой блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз на выборах в Бундестаг.

Свои поздравления политики обнародовали в социальных сетях.

Порошенко, в частности, отметил, что первое место ХДС/ХСС на выборах в интересах Украины.

«Победа, которая приближает восстановления территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе!» — отметил он.



В свою очередь Гройсман выразил надежду на развитие сотрудничества между Украиной и Германией.



Клоуны мля.....
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