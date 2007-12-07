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Обзор предстоящей недели: выборы в Германии, Йеллен и другие

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Обзор предстоящей недели: выборы в Германии, Йеллен и другие
Чего нам ждать в ближайшие дни?

Выборы в Германии

Сегодня в Германии проходят общенациональные выборы, по итогам которых Ангела Меркель надеется уже в 4-й раз занять пост канцлера. В понедельник инвесторы будут пристально отслеживать реакцию рынков на результаты выборов. Если ориентироваться на самые последние результаты предвыборных опросов, Меркель должна победить с большим отрывом.
Цитата:
«Предвыборная кампания прошла весьма блекло, а вот формирование нового правительства может оказаться куда более увлекательным процессом, особенно с учетом текущего роста популярности второстепенных партий»
- комментирует Анатолий Анненков из Societe Generale.

Цитата:
«Относительно быстрого формирования правительства можно будет ожидать лишь в случае, если большинство голосов получат объединение ХДС/ХСС и Свободная демократическая партия (на данный момент этот сценарий пока не подтверждается), или же если социал-демократы добьются большего успеха, чем прогнозируется. В рамках всех прочих вариантов этот процесс может легко затянуться до Рождества. Одним из ключевых моментов станет борьба представителей потенциальных коалиционных партий за пост министра финансов»
- добавляет он.

Йеллен

Буквально на днях Федрезерв США объявил о скором запуске процесса нормализации размера своего баланса, составляющего на данный момент $4.5 трлн, и намекнул на потенциальную возможность третьего повышения ставки до конца этого года – и вот уже рынки готовятся к выступлению главы ФРС Джанет Йеллен. Во вторник в рамках заседания Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Огайо она произнесет речь на тему «Перспективы экономики: Переоценка фундаментальных факторов».

Впрочем, не стоит забывать, что помимо Йеллен в состав Комитета входят еще 11 человек, из них пять – с правом голоса. Кроме того, поскольку ко вторнику с момента последнего заседания ФРС не пройдет еще даже недели, вряд ли мы услышим что-либо новое или кардинально отличающееся от того, что было озвучено по итогам заседания.
Цитата:
«Тем не менее, необходимо учитывать, что вердикт FOMC преподнес рынкам ястребиный сюрприз, так что теперь какие-то разъяснительные комментарии могут обусловить сдвиг рыночных настроений в любом из направлений»
- предупреждают стратеги TD Securities.

Представители Центробанков

В понедельник в Европарламенте в Брюсселе состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Тем временем Банк Англии планирует отметить 20-летнюю годовщину получения независимости в вопросах монетарной политики, которая была предоставлена ему в 1997 году. В честь этого события регулятор проводит в четверг 2-дневную конференцию, посвященную независимости Центробанка. Ожидаются выступления главы ЦБ Марка Карни, а также вице-председателя ФРС Стэнли Фишера и главы ЕЦБ Драги.

В Америке инвесторы будут ждать выступления управляющего Банка Канады Стивена Полоза, которое будет сопровождаться сессией вопросов-ответов. Повышенный интерес рынков привлекут комментарии главы канадского регулятора на тему недавнего повышения ставки 6 сентября, а также позиция Банка в вопросе вероятности повышения ставки 25 октября.

Макростатистика США

В ходе новой недели США опубликуют блок макроэкономической статистики, включая окончательный показатель ВВП за 2-й квартал (согласно результатам опроса, проведенного Thomson Reuters, экономисты ожидают, что это значение останется на прежнем уровне 3%). Тем временем заказы на товары длительного пользования, согласно прогнозам, выросли в августе на 1%, восстановившись после падения на 6.8% месяцем ранее.

Поскольку ФРС продолжает подавать сигналы о возможности еще одного повышения ставки в этом году, инвесторы будут пристально отслеживать показатели инфляции, экономики и занятости.

Подготовлено Forexpf.ru по материалам издания The Financial Times Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
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