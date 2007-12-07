Обзор предстоящей недели: выборы в Германии, Йеллен и другие



Выборы в Германии



Сегодня в Германии проходят общенациональные выборы, по итогам которых Ангела Меркель надеется уже в 4-й раз занять пост канцлера. В понедельник инвесторы будут пристально отслеживать реакцию рынков на результаты выборов. Если ориентироваться на самые последние результаты предвыборных опросов, Меркель должна победить с большим отрывом. Цитата: «Предвыборная кампания прошла весьма блекло, а вот формирование нового правительства может оказаться куда более увлекательным процессом, особенно с учетом текущего роста популярности второстепенных партий»



Цитата: «Относительно быстрого формирования правительства можно будет ожидать лишь в случае, если большинство голосов получат объединение ХДС/ХСС и Свободная демократическая партия (на данный момент этот сценарий пока не подтверждается), или же если социал-демократы добьются большего успеха, чем прогнозируется. В рамках всех прочих вариантов этот процесс может легко затянуться до Рождества. Одним из ключевых моментов станет борьба представителей потенциальных коалиционных партий за пост министра финансов»



Йеллен



Буквально на днях Федрезерв США объявил о скором запуске процесса нормализации размера своего баланса, составляющего на данный момент $4.5 трлн, и намекнул на потенциальную возможность третьего повышения ставки до конца этого года – и вот уже рынки готовятся к выступлению главы ФРС Джанет Йеллен. Во вторник в рамках заседания Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Огайо она произнесет речь на тему «Перспективы экономики: Переоценка фундаментальных факторов».



Впрочем, не стоит забывать, что помимо Йеллен в состав Комитета входят еще 11 человек, из них пять – с правом голоса. Кроме того, поскольку ко вторнику с момента последнего заседания ФРС не пройдет еще даже недели, вряд ли мы услышим что-либо новое или кардинально отличающееся от того, что было озвучено по итогам заседания. Цитата: «Тем не менее, необходимо учитывать, что вердикт FOMC преподнес рынкам ястребиный сюрприз, так что теперь какие-то разъяснительные комментарии могут обусловить сдвиг рыночных настроений в любом из направлений»



Представители Центробанков



В понедельник в Европарламенте в Брюсселе состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Тем временем Банк Англии планирует отметить 20-летнюю годовщину получения независимости в вопросах монетарной политики, которая была предоставлена ему в 1997 году. В честь этого события регулятор проводит в четверг 2-дневную конференцию, посвященную независимости Центробанка. Ожидаются выступления главы ЦБ Марка Карни, а также вице-председателя ФРС Стэнли Фишера и главы ЕЦБ Драги.



В Америке инвесторы будут ждать выступления управляющего Банка Канады Стивена Полоза, которое будет сопровождаться сессией вопросов-ответов. Повышенный интерес рынков привлекут комментарии главы канадского регулятора на тему недавнего повышения ставки 6 сентября, а также позиция Банка в вопросе вероятности повышения ставки 25 октября.



Макростатистика США



В ходе новой недели США опубликуют блок макроэкономической статистики, включая окончательный показатель ВВП за 2-й квартал (согласно результатам опроса, проведенного Thomson Reuters, экономисты ожидают, что это значение останется на прежнем уровне 3%). Тем временем заказы на товары длительного пользования, согласно прогнозам, выросли в августе на 1%, восстановившись после падения на 6.8% месяцем ранее.



Поскольку ФРС продолжает подавать сигналы о возможности еще одного повышения ставки в этом году, инвесторы будут пристально отслеживать показатели инфляции, экономики и занятости.



Подготовлено Forexpf.ru по материалам издания The Financial Times Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс Чего нам ждать в ближайшие дни?Сегодня в Германии проходят общенациональные выборы, по итогам которых Ангела Меркель надеется уже в 4-й раз занять пост канцлера. В понедельник инвесторы будут пристально отслеживать реакцию рынков на результаты выборов. Если ориентироваться на самые последние результаты предвыборных опросов, Меркель должна победить с большим отрывом.- комментирует Анатолий Анненков из Societe Generale.- добавляет он.Буквально на днях Федрезерв США объявил о скором запуске процесса нормализации размера своего баланса, составляющего на данный момент $4.5 трлн, и намекнул на потенциальную возможность третьего повышения ставки до конца этого года – и вот ужев рамках заседания Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Огайо она произнесет речь на тему «Перспективы экономики: Переоценка фундаментальных факторов».Впрочем, не стоит забывать, что помимо Йеллен в состав Комитета входят еще 11 человек, из них пять – с правом голоса. Кроме того, поскольку ко вторнику с момента последнего заседания ФРС не пройдет еще даже недели, вряд ли мы услышим что-либо новое или кардинально отличающееся от того, что было озвучено по итогам заседания.- предупреждают стратеги TD Securities.В понедельник в Европарламенте в Брюсселе состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Тем временем Банк Англии планирует отметить 20-летнюю годовщину получения независимости в вопросах монетарной политики, которая была предоставлена ему в 1997 году. В честь этого события регулятор проводит в четверг 2-дневную конференцию, посвященную независимости Центробанка. Ожидаются выступления главы ЦБ Марка Карни, а также вице-председателя ФРС Стэнли Фишера и главы ЕЦБ Драги.В Америке инвесторы будут ждать выступления управляющего Банка Канады Стивена Полоза, которое будет сопровождаться сессией вопросов-ответов. Повышенный интерес рынков привлекут комментарии главы канадского регулятора на тему недавнего повышения ставки 6 сентября, а также позиция Банка в вопросе вероятности повышения ставки 25 октября.В ходе новой недели США опубликуют блок макроэкономической статистики, включая окончательный показатель ВВП за 2-й квартал (согласно результатам опроса, проведенного Thomson Reuters, экономисты ожидают, что это значение останется на прежнем уровне 3%). Тем временем заказы на товары длительного пользования, согласно прогнозам, выросли в августе на 1%, восстановившись после падения на 6.8% месяцем ранее.Поскольку ФРС продолжает подавать сигналы о возможности еще одного повышения ставки в этом году, инвесторы будут пристально отслеживать показатели инфляции, экономики и занятости.

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