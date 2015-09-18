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Глава Alibaba Джек Ма — об экономике будущего: «Перестаньте надеяться на производство

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Старый Сегодня, 22:15
#1
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Имя: Андрей
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Глава Alibaba Джек Ма — об экономике будущего: «Перестаньте надеяться на производство


Джек МА, руководитель NYSE: BABA, недавно выступал на форуме в Нью-Йорке, и обратился к возможным проблемам роста экономики, которые могут возникнуть со временем. Он говорил о том, что бизнесу и правительствам стран для создания новых рабочих мест, надо обратить свой взор на инновационные отрасли, а не на производство.

Руководитель Alibaba Group сказал, что мы на пороге крупнейшей технологической революции, которая по большому счету уже началась. Такие переходы происходил редко, не больше трех раз на протяжении 3000 лет. Человечество стоит на пороге нового витка развития, и не одно правительство, не один бизнесмен и корпорация, не способны справиться с ним своими силами. Переход нужно осуществлять сообща.

Мир сейчас на пути от IT до DT. Многие до сих пор даже не слышали про DT, хотя некоторые еще и с IT не сильно знакомы. Но на смену IT уже приходят технологии данных DT(data technology). И это не просто новый виток технологий, а новая концепция выполнения всевозможных задач.

Большинство людей испытывают беспокойство, когда слышат о Big Data, облачных технологиях, ИИ. Еще сто лет тому, с появлением паровых двигателей, люди переживали, что машина на паровой тяге заберут у них рабочие места. Но у людей тогда нашлось решение, и сейчас оно тоже должно найтись.

Эти технологии скорей всего уничтожат немало рабочих мест, но при этом должны появиться новые. Но смогут ли люди принять это, получить новые знания.

Большинство людей, когда говорят о росте количества рабочих мест, подразумевают обычное производство. Но, оно уже не сможет вернуть себе прежние позиции. В новом технологическом мире, где есть искусственный интеллект, роботы, производство не сможет вернуться на главные роли. А новые рабочие места будут появляться в основном в сервисной индустрии.

Основное внимание надо будет обратить на систему образования. То как учатся наши дети, может в будущем привести к тому, что они потеряют рабочие места. Почти все чему учат детей устарело, ведь запоминание знаний, обучение вычислениям, лучше получается у машин, которые создали люди. Надо чтоб дети стали творческими и инновационными. То чего нет у машин. Надо инвестировать в развитие технологий и в образование, это два столба на которых будет развиваться человечество.

Специально для mmgp.ru
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