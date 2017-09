Биткоин и американская налоговая инспекция Bitcoin или любую другую цифровую валюту, такую как Ripple или Litecoin, которая «конвертируется» в реальную валюту или может использоваться для оплаты товаров и услуг, она может показаться виртуальной. Но Служба внутренних доходов считает это очень реальным заработком, и вам нужно учитывать его в период составления налоговой декларации.



Если вы не занимаетесь бухгалтерским учетом относительно ваших цифровых валют, вы находитесь на линии уклонения от уплаты налогов или несоответствия указанной суммы прибыли. Причина, по которой вы хотите учесть свой биткоин, а также прибыли и убытки - это та же самая причина, по которой вам нужно это делать, когда вы торгуете акциями. Если вы этого не сделаете, вы нарушите закон.





Согласно уведомлению налоговой инспекции, биткоин и все виды криптовалют являются основными активами, аналогичными депозитам и облигациям. Это означает, что для Bitcoin и любой существующей криптовалюты структура, применяемая к прибыли и убыткам, а также налогообложение и учет основных фондов идентичен. Но, поскольку депозиты, облигации и другие основные средства обычно не используются в качестве механизма повседневных платежей, так как биткоин и виртуальные валюты, то это приводит к некоторым осложнениям.



Рассмотрим семь способов, которыми вы можете использовать для операций с биткоином и другими цифровыми валютами, а также узнаете, как вам нужно учитывать их в налоговых декларациях. Для целесообразности статья будет в основном касаться американского налогообложения биткоина, но эти правила применяются ко всем виртуальным валютам и уже во многих странах мира. Так что лучше их уже сейчас мотать на ус.



1. Добыча



Новый биткоин выпускается системой примерно каждые 10 минут процессом под названием «добыча». В майнинге компьютеры, на которых запущено программное обеспечение Bitcoin по всему миру, пытаются решить математические проблемы, и первый компьютер, чтобы придумать решение, добавляет самые последние транзакции в регистр всех транзакций биткоинов, а также получает новые биткоины, созданные системой, называемые наградой за блок.



Если вы являетесь шахтером и получаете награду за блок, вы должны записать точную рыночную стоимость биткоинов в тот день и отметить это как дополнение к своему личному или деловому доходу. Также отметьте дату и временную метку, на которой были зарезервированы ваши монеты. Позже, когда вы станете распоряжаться этими сатошами, вы вычтите дату приобретения с даты выбытия, тогда налогом будет облагаться долгосрочная ставка прироста капитала на любом биткоине, который вы удерживали более года, и краткосрочный ставка прироста капитала на любом биткоине, который вы удерживали год или меньше. Временная метка не является абсолютно необходимой, но полезна для проверки порядка множественных приобретений или выбытия в течение дня.



Сумма, которую вы платите в виде налогов за долгосрочный прирост капитала, будет зависеть от вашей ставки налога на прибыль, тогда как краткосрочный прирост капитала облагается налогом так же, как и обычный доход.



2. Чеканка



Чеканка - это когда другие электронные валюты создаются из воздуха. Затем компания или человек, создающие протокол или технологию, стоящие за этой новой виртуальной валютой, должны записывать одну и ту же информацию: точную рыночную стоимость новой валюты при создании валюты (обычно ноль) плюс отметку даты и времени, с которой монеты начали чеканиться. Опять же, точная рыночная стоимость засчитывается как дополнение к вашему доходу в год чеканивания. Нужно отметить дату приобретения, чтобы вы могли определить, будете ли вы платить налог на прирост капитала на краткосрочную или долгосрочную перспективу.



3. Получение



Если вы получаете bitcoin через платежную ведомость, как и в майнинге, это рассматривается как получение дохода. Опять же, запишите дату и точную рыночную стоимость. Позже вы будете платить краткосрочный или долгосрочный налог на прирост капитала, когда вы им распорядитесь.



Однако, если вы заработали биткоин в обмен на товары или услуги, вы также можете записать свою сумму в качестве значения предмета, который вы получили за него. Например, если Боб делает услуги на сумму 2,000 долларов для Алисы, а Алиса выплачивает ему 5 bitcoin, общая сумма которых на момент пресса превышает 2000 долларов, он может записать свою основную цену (сумму, на которую он рассчитывал), как $ 2000. Он будет платить меньше в облагаемом налогом доходах после получения биткоинов, но затем больше в налоге на прирост капитала, если цена повысится к тому времени, когда он продаст.



4. Расходы



Расходы bitcoin, в не зависимости от того, покупаете ли вы кофе или компьютер Dell, рассматриваются так же, как продажи. Вы фиксируете краткосрочный или долгосрочный прирост или убыток капитала, исходя из вашей первоначальной стоимости и периода проведения. Хотя это может показаться обременительным.



5. Налоговый расчет относительно дарения биткоинов



То, что люди обычно называют переводами в Интернете, не соответствует определению IRS. Закон определяет советы особым образом, который применяется к довольно небольшой группе сценариев (и рассматривает советы) регулярные данные о заработной плате, в основном применительно к официантам и людям в сфере услуг. Несмотря на то, что люди в Интернете называет подарки полученными и отправленными, в соответствии с буквой закона, они фактически попадают в категорию дарения.



Таким образом, когда люди отправляют переводы в Интернете через службу, например ChangeTip, которая позволяет людям отправлять друг другу небольшие суммы, такие как 3, 1 или 0,25 доллара, отправитель перевода считается отправителем, затем переносится в группу получателей.



К примеру, если я получу сатоши на сумму 10 долларов, и они в недалеком будущем будут стоить до 20 долларов, и я вам их переведу. А позже курс поднимется к 30 долларам, и вы эту же сумму монет продадите. То хотя вы получите только прибыль от разницы с 20 до 30 долларов, за вами будет числиться полная сумма прибыли, полученная ещё от курса в 10 долларов. Так как последний человек в этой цепочке переводов наследует мой период владения и начальную стоимость. На данный момент вы продали его за 30 долларов, но технически вам нужно признать прибыль, полученную от разницы цен от 10 до 30 долларов.



Однако, на самом деле, очень немногие люди будут знать стоимость и срок хранения любых переводов, которые они получают, если только им не расскажут. По этой причине большинство получателей переводов должны взять на себя стоимость нуля и признать всю прибыль в качестве дохода.



Если вы отправляете перевод, вы можете помочь получателю, сообщив ему или ей о своей стоимости и сроке хранения. Однако мало кто, если таковые вообще есть, на самом деле делает это. И так как получатель чаевых может затем опрокинуть кого-то другим с теми же деньгами, прежде чем платить налоги на него, стоимость и срок хранения должны будут быть снова переведены из первоначальных данных. Так как возможно, что переводы могут действительно измениться пользователями много раз в течение данного года, было бы почти невозможно отследить эту информацию. Для любых переводов, которые вы все еще имеете в конце года, объявляйте все это как доход, чтобы платить максимально возможную сумму налогов на него.



Если вы подарите кому-то биткоин, вы не будете платить налоги на подарки до 14 000 долларов США в год на каждого получателя. Тем не менее, лучше всего для получателя, если вы сообщите ей о стоимости и дате приобретения, особенно если вы подарите ей большую сумму.



Если вы являетесь получателем подарка, вы можете спросить дарителя о стоимости и сроке хранения, но если вы не можете узнать, вы должны записать все это как доход.



6. Торговля



Как покупка и продажа акций, когда вы торгуете сатошами, нет немедленного налогооблагаемого события, но вы должны фиксировать точную рыночную стоимость и дату. Налогооблагаемое событие происходит по распоряжению - либо когда вы биткоин продаете, либо рассчитываетесь им.



Поскольку это новая отрасль, то если вы торгуете, вы должны проверить свою биржу, чтобы узнать, выпускает ли она отчет 1099-B в конце года, который будет определять ваши прибыли и убытки. Среди некоторых крупных площадок криптобирж - ItBit, Coinbase и Gemini - itBit выпускает 1099-B для своих пользователей, Coinbase отправляет «специализированный отчет о Basis for Taxes» плюс партнерская интеграция с LibraTax, а генеральный директор Gemini и соучредитель Тайлер Winklevoss сказал, что будут отправлять соответствующую информацию по электронной почте своим клиентам до 15 апреля текущего года, чтобы клиенты могли соблюдать применимое федеральное налоговое законодательство.



7. Пожертвование



Если вы оценили монеты, которые вы провели в течение более одного года, вы можете избежать уплаты налогов на прибыль, пожертвовав эти монеты зарегистрированной благотворительной организации 501 (c) 3, которая принимает биткоин (такие как United Way, Save the Children, Greenpeace, BitGive и др.), и получения надлежащей квитанции. Затем вы можете списать общую сумму пожертвования. Например, если вы заработали монету стоимостью 0 долларов, и она будет стоить до 500 долларов, и вы пожертвуете эту монету, вы можете списать пожертвование в размере 500 долларов, но вам не нужно сообщать о прибыли в размере 500 долларов. Это уменьшает ваш налогооблагаемый доход. Чтобы оптимизировать ваш налоговый платеж, вы должны пожертвовать наиболее ценные монеты, чтобы не платить налоги на них и получать максимальный удержание.



Если вы хотите пожертвовать монеты, которые вы провели в краткосрочной перспективе, лучше всего конвертировать их в другую валюту (например, USD) и пожертвовать ее вместо криптовалюты. Затем вы заплатите кратковременный прирост капитала при продаже, но вы сможете списать полную сумму пожертвования. Если вы только что отдали биткоины, который вы провели в краткосрочной перспективе, вы сможете списать стоимость, а не полную сумму пожертвования, и если бы валюта поднялась за короткое время, то ваш вычет будет меньше, чем могло бы быть.



В завершение



В русскоязычных странах ещё так щепетильно в налоговой инспекции не расспрашивают клиентов. Хотя фрилансерам стоит эту информацию взять на заметку. Если уже в Америке до этого додумались, то через несколько лет и наше правительство подобный налоговый учёт введет. Ведь, итак, уже известны случаи, когда наши депутаты отчитались в декларациях и прибылях, полученных с рынка цифровых валют. Только я уж очень сильно сомневаюсь, что наш народ станет щепетильно узнавать о том, сколько же стоил биткоин на тот момент, когда трейдер его купил и повторно выставил на продажу. Да и инспекторам с налоговой это проблематично будет вычислить ради проверки правдивости указанной информации потребителями. Как вы думаете, будет наш народ водить за нос налоговую или станет правдиво заполнять декларации?









------------------------

Автор: Александра 81

