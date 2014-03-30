Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,734 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Nokia расширила свои глобальные сервисы услугами Nokia WING для интернета вещей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:24
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,239
Благодарностей: 715
УГ: 84
КП: 0.037
подарки
Nokia расширила свои глобальные сервисы услугами Nokia WING для интернета вещей
Nokia расширяет спектр своих услуг для интернета вещей, чтобы помочь операторам быстрее осваивать новые сегменты этого рынка и расширять географическое присутствие. Компания дополнила свой портфель услуг валидации и тестирования, включив в его состав тестовую зону Nokia TestHub, которая позволит ускорить внедрение новых технологических решений, в том числе для интернета вещей и облачных вычислений.

Услуги поддержки выхода на рынок (WING) – это консалтинговое предложение для операторов, которое поможет определить лучшие возможности для действий в определенной отрасли и определенном регионе, а также сформировать модель приложений для интернета вещей (IoT) и модель выхода на рынок. Это позволит операторам быстро масштабировать свои решения и начинать работу на динамично развивающемся рынке IoT.

WING помогает найти возможности для работы в девяти сегментах этого рынка. Это подключенные автомобили, здравоохранение, логистика и транспорт, «умные города», коммунальные службы, сельское хозяйство, розничная торговля, «умные дома», подключенная отрасль. После разработки и внедрения операторского сервиса Nokia WING работает в режиме управляемой услуги и берет на себя задачи выделения ресурсов и управления устройствами, эксплуатацию, безопасность, взаимодействие с клиентами и биллинг по всем подключенным приложениям. Практический подход WING к выходу на рынок, разработке правильных предложений и стратегии гарантирует оператору получение новых источников дохода от Интернета вещей.

Nokia предлагает услуги мультивендорского тестирования Nokia TestHub, которые помогут операторам всесторонне испытать свои решения и устройства в разных ситуациях и технологических средах перед практическим развертыванием. Оценка и тестирование решений и услуг в лабораторных и полевых условиях имеет большое значение для коммерческих запусков Интернета вещей, облачных сервисов и сетей 5G. Именно поэтому Nokia предлагает эту новую услугу, которая дополнит существующие услуги тестирования устройств, сетей и приложений.

Автоматизация тестирования критически важна для ускоренного внедрения новых услуг и высвобождения ценных ресурсов в среде DevOps. В рамках Nokia TestHub компания будет предлагать «лабораторию как услугу», с помощью которой заказчики получат доступ к самой современной инфраструктуре и богатому опыту Nokia для самостоятельного тестирования устройств, сетевых элементов, приложений и сервисов.

Фридрих Травогер (Friedrich Trawoeger), руководитель подразделения управляемых услуг компании Nokia, отметил: «Внедрение интернета вещей – дело непростое, но с нашей помощью операторы смогут ускорить выход на этот рынок. Мы предоставим им не только готовую бизнес-модель и модель выхода на рынок, но и заранее интегрированную инфраструктуру Интернета вещей, полномасштабную сервисную модель и услуги поддержки. Наши испытательные услуги позволят заказчикам быстро и беспрепятственно внедрять новые сервисы, которые, в свою очередь, помогут предоставить конечным пользователям очень привлекательную новую функциональность».

Подробнее: http://www.cnews.ru/news/line/2017-0...rvisy_uslugami
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Возврат 50% комиссии с торговли на форекс!
Белисимо! Лучший регистратор доменов в сети!
Бронируй отели по лучшим ценам, возврат 10% от стоимости!
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Facebook и Nokia займутся ускорением оптоволоконного Интернета bizneser Новости технологий и интернета 0 23.03.2017 15:55
Nokia опять начала продавать культовый телефон Nokia 3310 Lonsdayl Новости технологий и интернета 6 05.03.2017 18:21
Платежная система Samsung Pay расширила свои функциональные возможности bizneser Новости платежных систем 3 12.11.2016 23:25
Nokia 107 Dual SIM SashkaTulchin Заработал – Потрать! 4 15.01.2015 18:42
Nokia показала свои первые и последние смартфоны на Android jansen Новости в мире финансов и инвестиций 14 30.03.2014 10:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Genuineonlinebank - Cтраховка 100% от dmigri
От dmigri в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Everyday-paying-www.everyday-paying.com
От unkind в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dmitrytkachev
РФ поставляет в США 60 ракетных двигателей
От dmitrytkachev в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Save83
"Уралсиб" обратится в суд в связи с сообщениями СМИ о его возможной санации
От Save83 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ~XG~
Банк Москвы присоединят к ВТБ в мае 2016
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар putoran
Интерес к рублю в 2017 году может очень увеличиться.
От putoran в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
423,734
Тем
490,346
Сообщений
12,221,107

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram