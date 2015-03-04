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Хочу планшет!
В этом разделе Вы можете поделиться своими желаниями относительно товаров, которые Вам еще не удалось приобрести. Обсуждение минусов и плюсов этих товаров. Мнение, советы и рекомендации других форумчан.
Сегодня, 21:18
Сегодня, 21:16
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Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,238
Благодарностей: 715
УГ: 84
Хочу планшет!
Всем привет, захотелось планшетика, вот подобрал себе пока такой )
https://rozetka.com.ua/microsoft_sur..._us/p18902912/
Как думаете, стоит? Или брать дороже
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Сегодня, 21:18
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