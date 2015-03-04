Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,725 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Хочу планшет!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
В этом разделе Вы можете поделиться своими желаниями относительно товаров, которые Вам еще не удалось приобрести. Обсуждение минусов и плюсов этих товаров. Мнение, советы и рекомендации других форумчан.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:16
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,238
Благодарностей: 715
УГ: 84
КП: 0.037
подарки
Приоритетная оплаченная тема Хочу планшет!
Всем привет, захотелось планшетика, вот подобрал себе пока такой )
https://rozetka.com.ua/microsoft_sur..._us/p18902912/

Как думаете, стоит? Или брать дороже
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Возврат 50% комиссии с торговли на форекс!
Белисимо! Лучший регистратор доменов в сети!
Бронируй отели по лучшим ценам, возврат 10% от стоимости!
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Планшет для сына kovga Хочу купить 32 28.03.2016 17:55
Хочу купить планшет с TV- тюнером и радио, с поддержкой SIM карт Juliabest Хочу купить 75 04.01.2016 14:43
Планшет CUBE I7-REMIX morg Хочу купить 17 18.11.2015 20:18
Смартфон или планшет? Rost77 Хочу купить 55 30.04.2015 14:49
Планшет - Asus Fonepad 7 Modulle Заработал – Потрать! 8 18.03.2015 22:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Gromootvod
Hyip24 - Hyip24.biz
От Gromootvod в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tigr
Yellow Invest - yellowinvest.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Naale
FashionHYIP - fashionhyip.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар LSasha
Август 2015. Конкурс "Гадание НА социальных сетях" ($100 от MMGP.ru )
От LSasha в разделе «Завершенные конкурсы»
Аватар tfexpert
i-butler.eu - помощник по онлайн покупкам
От tfexpert в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nesteroff
Школа Инвесторов "Рантье"
От nesteroff в разделе «Биржа долей ShareInStock.com»
.     
Пользователей
423,725
Тем
490,336
Сообщений
12,220,683

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram