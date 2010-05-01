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Возьму кредит типа Kickstarter

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Заявки от частных лиц на получение в долг денежных средств. Лимиты доверия на постоянной основе принимаются только здесь.
Важная информация
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Старый Сегодня, 21:00
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,238
Благодарностей: 715
УГ: 84
КП: 0.037
подарки
Статус: Бриллиант Возьму кредит типа Kickstarter
Деньги нужны на покупку
1. Windows 10 Enterprise
2. Системного блока под нее.

Готов рассмотреть варианты.
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ttxz на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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