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Встроенный в сайты майнер CoinHive - 2,2 млн пользователей за неделю

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Встроенный в сайты майнер CoinHive - 2,2 млн пользователей за неделю

Чуть более недели назад разработчики встроенного майнера CoinHive для добычи криптовалюты Monero запустили в работу свой сайт и сегодня они опубликовали свой первый отчет, который просто поразил криптосообщество количеством подключённых к сервису по протоколу WebSocket за столько короткий срок пользователей. Их число на данный момент уже составило более 2,2 млн человек - это просто целый огромный город!

Сами создатели этого сервиса в интервью журналистам признались, что они даже и не мечтали о такой популярности и сейчас просто чувствуют одновременно "радость и ужас". По их словам мощность которую генерируют все их текущие подключения от пользователей сейчас составляет в максимуме 13,5 мегахэшей в секунду и этот составляет около 5% мощностей по майнингу криптовалюты Monero.

Руководство этого проекта также утверждает, что его целью ставилось предложение альтернативы рекламным объявлениям, которые являются помехой для многих сайтов в сети. Ведь такие объявления мешают пользователям и отвлекают их внимание, поэтому они и решили поменять такое текущее нерадостное положение дел.

Буквально на прошлой неделе у создателей этого проекта был только один сервер, однако сейчас к нему прибавилось уже 28 web-прокси серверов, 6 web-серверов, 2 сервера с базами данных и 2 виртуальных сервера, которые поддерживают работу этой системы.



Динамика роста майнингового пула


Сообщается, что в настоящее время юзеры смогут заблокировать майнер с помощью браузерных расширений, как к примеру тот же AdBlock и разработчики майнера признают, что это по-крайней мере будет честно, так как часть сайтов не предупреждает пользователей, что их компьютеры могут быть использованы для майнинга криптовалют.

Поэтому создатели этого сервиса уже в скором времени намерены обновить библиотеку и после этой процедуры юзер будет должен подтверждать, что он согласен делиться ресурсами своего ПК для осуществления майнинга криптовалют, то есть участвовать в майнинговом пуле. Рост числа пользователей этого сервиса идёт сейчас в ускоренном темпе.

По материлам источник

https://text.ru/antiplagiat/59c7daded5b04
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 21:05.
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