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SmartBank - smart-bank.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Независимый финансовый блог об инвестициях и криптовалютах
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,228
Благодарностей: 2,968
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
SmartBank - smart-bank.ltd
Я не админ!

Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: SmartBank

Планы nvestment 1% в день в течение 20 дней (основное возвращение)

Минимальный вклад $20

Рефские до 3%

Вывод типа Ручной вывод

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDos-Guard

Перевод с Google:

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
smart-bank.ltd - долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.

1% ежедневно в течение 20 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 20,00 - $ 300,00 1,00

Посмотреть и Зарегистрироваться

Whois Info:

Цитата:
Domain Information
Domain:
smart-bank.ltd
Registrar:
NameCheap, Inc.
Registration Date:
2017-09-12
Expiration Date:
2018-09-12
Updated Date:
2017-09-24
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns6.ddos-guard.net
ns2.ddos-guard.net
ns3.ddos-guard.net
ns1.ddos-guard.net
ns5.ddos-guard.net
ns4.ddos-guard.net

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 189120642
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U15121279 (SmartBank)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to smart-bank.ltd User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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