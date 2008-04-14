SmartBank - smart-bank.ltd

Планы nvestment1% в день в течение 20 дней (основное возвращение)
Минимальный вклад $20
Рефские до 3%
Вывод типа Ручной вывод
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от DDos-Guard
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Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
smart-bank.ltd - долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
1% ежедневно в течение 20 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 20,00 - $ 300,00 1,00