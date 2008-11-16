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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,049 Благодарностей: 1,479 УГ: 28 КП: 0.206 подарки

Канадский опыт проведения ICO-чем он может быть ценен для всего остального криптомира



В связи с недавним запретом ICO в Китае, а также приостановкой торговли криптовалютами на местных криптобиржах, средства массовой информации, которые специализируются сейчас на этой теме продолжают активно обсуждать будущее этого сегмента финансового рынка. Вопрос один - что его ждёт в дальнейшем?



Особенно это актуально в свете того, что главные финансовые регуляторы таких стран например, как США, Малайзии, Гонконга и России, оглядываясь на свежий пример Китая, начинают недвусмысленно намекать своим гражданам, что не стоит пока им связываться с криптовалютной сферой - лучше её обходить стороной. Мол там сейчас всё опасно и вас могут в два счёта обвести вокруг пальца или говоря жаргоне, просто "кинуть" на все деньги.



Обычно предупреждения такого рода, в последнее время всё чаще и чаще звучат со стороны руководства финансовых регуляторов вышеперечисленных стран. К примеру, в США г-н Джей Клейтон, руководитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) совсем недавно высказался насчет опасностей в ICO. Надо отметить, что его голос традиционно очень весом в общем хоре ведущих аналитиков и экспертов на финансовом рынке этой страны и к нему прислушиваются большая часть американских инвесторов и трейдеров, ведь звучит он со стороны главного надзорного органа следящего за американским рынком ценных бумаг. При этом даже многим несведущим людям, сейчас без особых разъяснений ясно, что на американский рынок ценных бумаг продолжает молится чуть ли не половина инвесторов современного мира, а раз про ICO в таком негативном свете начинает высказываться высокий чиновник американского финансового истеблишмента, то скорее всего делает он это не с проста, значит для этого есть веские основания и тогда жди плохих новостей.



В России также скоро пройдет уже один месяц с того момента как глава нашего Центробанка РФ г-жа Эльвира Набиуллина, а также её заместители по ЦБ, как, к примеру, Алексей Моисеев, начали запускать в общественное сознание свою "глубокую мысль", что никаким криптовалютам они в России хода в экономическом плане всё равно не дадут - де это может привести к подрыву денежного обращения в стране. Кстати, подобные утверждения выглядят, мягко говоря, несколько странноватыми. Возьмём к примеру, ту же Японию, которая как многим известно, с 1 апреля 2017 года легализировала у себя хождение криптовалют и признала их законным расчетным средством. Но даже после такого шага никакого обвала у них не произошло и как работала эффективно у них их экономика и финансовый сектор, так и продолжают работать и дальше. Наоборот обороты использования криптовалют даже в быту там только растут с удвоенной энергией и народ благодарен за такое решение властей, потому что ясно, что большинству оно идёт только на пользу, да и на ту же денежную прибыль, что немаловажно для очень многих обычных людей. Притом, что не секрет, что Япония в прошлом году занимала первую строчку в списке стран по государственному долгу в процентах от валового внутреннего продукта и он составлял у неё почти 240% (!), а у России было всего 17%. Комментарии тут как говорят излишни - чего так боится Центробанк РФ, начиная действовать запретами в области криптосферы, не совсем понятно. Вероятно, это лишь отговорки, что тот же биткойн мол криминален и тем нам и опасен. На самом деле он не более криминален, чем обычные деньги, которыми мы с вами пользуемся каждый день - ведь ими можно расплачиваться за всё и везде, но, правда в СКВ - ну так что, теперь нужно запретить в России хождение СКВ? Где тут логика или хотя бы намёк на неё? А криптоэкономику надо развивать, а только рассуждать о ней с трибун высоких форумов. Пока же дело дальше разговоров мало куда идёт.



Но давайте вернемся к главному вопросу заявленной автором темы и так что всё же в недалёком будущем может произойти с ICO? Ведь этот механизм привлечения средств инвесторов для многих новых реально интересных проектов очень важен, ну а тут уже с многих сторон сейчас звучит фраза: "ICO нужно побыстрее запретить - там одно мошенничество!".



В связи с таким подходом, некоторые мировые издания пишущие на темы криптовалют, сейчас советуют обратить внимание на опыт Канады. Там местная Комиссия по ценным бумагам в настоящее время ведёт надзор над 6-ю региональными комиссиями расположенными в провинциях этой страны и все они так или иначе уже работают с сетевыми проектами проводящими ICO.



И всё дело в том, что уже скоро практически каждая такая канадская региональная комиссия в своей провинции и будет независимо от центра принимать решение по каждому ICO. Здесь для примера можно взять комиссию работающую в провинции Квебек - в конце лета этого года она решила действовать на этом направлении довольно необычным способом и взяла да и договорилась с канадским онлайн-проектом



Такой поворот дела в этой области можно описать популярной английской фразой: "Learning by doing / Обучаемся что-то делая или выполняя." Сотрудничая с проектом Impak на такой основе, во-первых, комиссия будет следить за тем как в реальности будут проходить ICO этого проекта, а значит средства инвесторов будут под её защитой. Во-вторых, сотрудники комиссии и владельцы проекта Impak будут находиться в постоянном тесном контакте друг с другом и благодаря этому смогут выработать совместные подходы и указания по тому как в дальнейшем будет необходимо управлять проектами подобного рода, проводящими свои ICO. Согласитесь - такой подход выгоден для обеих сторон. Квебекская региональная комиссия здесь получает ценный опыт работы по проектам подобного рода, а стартап Impak в спокойном режиме сможет эмитировать свои токены, с помощью которых пользователи смогут платить за различного рода сервисы и продукты от поставщиков: начиная от аренды велобайков и заканчивая приобретением экомониторов с низким уровнем вредного излучения. Ну чем не подход для решения накопившихся вопросов с ICO? Берите на заметку!



И уже немного ранее на этом же форуме mmgp.ru, одним из его участников размещалась новость, что региональная комиссия по ценным бумагам провинции Британская Колумбия (Канада) одобрила учреждение первого инвестфонда под названием "First Block Capital", который будет заниматься формированием цифровых биткойн-активов и криптоинструментами. И этот инвестфонд позволил финрегулятору Британской Колумбии в постоянном режиме отслеживать свои проводимые финансовые операции, тем самым подтверждая, что никакие законы им не будут отныне нарушаться. И на примере этого инвестфонда, сам регулятор призывает остальных поступить точно таким же образом. И обратно - здесь выигрывают обе стороны, т.е. регулятор получает полную прозрачность такого инвестфонда связанного с биткойном, а сам фонд добивается себе спокойной жизни, ведь если что-то вдруг пойдет не так, то его тут же "поправят" или помогут добрым советом.



Не правда ли - полезный совет и помощь со стороны регулятора намного лучше, чем полный запрет и преследование за то, что несмотря ни на какие запреты, всё равно будет искать и пробивать себе дорогу, ведь это дорога в будущее, а в не прошлое огражденное высоким забором из мало кому сейчас нужных запретов. При таком подходе несомненно должны выиграть все стороны таком в новом для всего мира направлении как криптовалюты и выпуск токенов для ICO.



Специально для форума mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c7c80361fbb В связи с недавним запретом ICO в Китае, а также приостановкой торговли криптовалютами на местных криптобиржах, средства массовой информации, которые специализируются сейчас на этой теме продолжают активно обсуждать будущее этого сегмента финансового рынка. Вопрос один - что его ждёт в дальнейшем?Особенно это актуально в свете того, что главные финансовые регуляторы таких стран например, как США, Малайзии, Гонконга и России, оглядываясь на свежий пример Китая, начинают недвусмысленно намекать своим гражданам, что не стоит пока им связываться с криптовалютной сферой - лучше её обходить стороной. Мол там сейчас всё опасно и вас могут в два счёта обвести вокруг пальца или говоря жаргоне, просто "кинуть" на все деньги.Обычно предупреждения такого рода, в последнее время всё чаще и чаще звучат со стороны руководства финансовых регуляторов вышеперечисленных стран. К примеру, в США г-н Джей Клейтон, руководитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) совсем недавно высказался насчет опасностей в ICO. Надо отметить, что его голос традиционно очень весом в общем хоре ведущих аналитиков и экспертов на финансовом рынке этой страны и к нему прислушиваются большая часть американских инвесторов и трейдеров, ведь звучит он со стороны главного надзорного органа следящего за американским рынком ценных бумаг. При этом даже многим несведущим людям, сейчас без особых разъяснений ясно, что на американский рынок ценных бумаг продолжает молится чуть ли не половина инвесторов современного мира, а раз про ICO в таком негативном свете начинает высказываться высокий чиновник американского финансового истеблишмента, то скорее всего делает он это не с проста, значит для этого есть веские основания и тогда жди плохих новостей.В России также скоро пройдет уже один месяц с того момента как глава нашего Центробанка РФ г-жа Эльвира Набиуллина, а также её заместители по ЦБ, как, к примеру, Алексей Моисеев, начали запускать в общественное сознание свою "глубокую мысль", что никаким криптовалютам они в России хода в экономическом плане всё равно не дадут - де это может привести к подрыву денежного обращения в стране. Кстати, подобные утверждения выглядят, мягко говоря, несколько странноватыми. Возьмём к примеру, ту же Японию, которая как многим известно, с 1 апреля 2017 года легализировала у себя хождение криптовалют и признала их законным расчетным средством. Но даже после такого шага никакого обвала у них не произошло и как работала эффективно у них их экономика и финансовый сектор, так и продолжают работать и дальше. Наоборот обороты использования криптовалют даже в быту там только растут с удвоенной энергией и народ благодарен за такое решение властей, потому что ясно, что большинству оно идёт только на пользу, да и на ту же денежную прибыль, что немаловажно для очень многих обычных людей. Притом, что не секрет, что Япония в прошлом году занимала первую строчку в списке стран по государственному долгу в процентах от валового внутреннего продукта и он составлял у неё почти 240% (!), а у России было всего 17%. Комментарии тут как говорят излишни - чего так боится Центробанк РФ, начиная действовать запретами в области криптосферы, не совсем понятно. Вероятно, это лишь отговорки, что тот же биткойн мол криминален и тем нам и опасен. На самом деле он не более криминален, чем обычные деньги, которыми мы с вами пользуемся каждый день - ведь ими можно расплачиваться за всё и везде, но, правда в СКВ - ну так что, теперь нужно запретить в России хождение СКВ? Где тут логика или хотя бы намёк на неё? А криптоэкономику надо развивать, а только рассуждать о ней с трибун высоких форумов. Пока же дело дальше разговоров мало куда идёт.Но давайте вернемся к главному вопросу заявленной автором темы и так что всё же в недалёком будущем может произойти с ICO? Ведь этот механизм привлечения средств инвесторов для многих новых реально интересных проектов очень важен, ну а тут уже с многих сторон сейчас звучит фраза: "ICO нужно побыстрее запретить - там одно мошенничество!".В связи с таким подходом, некоторые мировые издания пишущие на темы криптовалют, сейчас советуют обратить внимание на опыт Канады. Там местная Комиссия по ценным бумагам в настоящее время ведёт надзор над 6-ю региональными комиссиями расположенными в провинциях этой страны и все они так или иначе уже работают с сетевыми проектами проводящими ICO.И всё дело в том, что уже скоро практически каждая такая канадская региональная комиссия в своей провинции и будет независимо от центра принимать решение по каждому ICO. Здесь для примера можно взять комиссию работающую в провинции Квебек - в конце лета этого года она решила действовать на этом направлении довольно необычным способом и взяла да и договорилась с канадским онлайн-проектом Impak о выпуске их токенов Impak Coins под надзором сотрудников этой комиссии.Такой поворот дела в этой области можно описать популярной английской фразой: "Learning by doing / Обучаемся что-то делая или выполняя." Сотрудничая с проектом Impak на такой основе, во-первых, комиссия будет следить за тем как в реальности будут проходить ICO этого проекта, а значит средства инвесторов будут под её защитой. Во-вторых, сотрудники комиссии и владельцы проекта Impak будут находиться в постоянном тесном контакте друг с другом и благодаря этому смогут выработать совместные подходы и указания по тому как в дальнейшем будет необходимо управлять проектами подобного рода, проводящими свои ICO. Согласитесь - такой подход выгоден для обеих сторон. Квебекская региональная комиссия здесь получает ценный опыт работы по проектам подобного рода, а стартап Impak в спокойном режиме сможет эмитировать свои токены, с помощью которых пользователи смогут платить за различного рода сервисы и продукты от поставщиков: начиная от аренды велобайков и заканчивая приобретением экомониторов с низким уровнем вредного излучения. Ну чем не подход для решения накопившихся вопросов с ICO? Берите на заметку!И уже немного ранее на этом же форуме mmgp.ru, одним из его участников размещалась новость, что региональная комиссия по ценным бумагам провинции Британская Колумбия (Канада) одобрила учреждение первого инвестфонда под названием "First Block Capital", который будет заниматься формированием цифровых биткойн-активов и криптоинструментами. И этот инвестфонд позволил финрегулятору Британской Колумбии в постоянном режиме отслеживать свои проводимые финансовые операции, тем самым подтверждая, что никакие законы им не будут отныне нарушаться. И на примере этого инвестфонда, сам регулятор призывает остальных поступить точно таким же образом. И обратно - здесь выигрывают обе стороны, т.е. регулятор получает полную прозрачность такого инвестфонда связанного с биткойном, а сам фонд добивается себе спокойной жизни, ведь если что-то вдруг пойдет не так, то его тут же "поправят" или помогут добрым советом.Не правда ли - полезный совет и помощь со стороны регулятора намного лучше, чем полный запрет и преследование за то, что несмотря ни на какие запреты, всё равно будет искать и пробивать себе дорогу, ведь это дорога в будущее, а в не прошлое огражденное высоким забором из мало кому сейчас нужных запретов. При таком подходе несомненно должны выиграть все стороны таком в новом для всего мира направлении как криптовалюты и выпуск токенов для ICO.Специально для форума mmgp.ru

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