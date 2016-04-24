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Старый Сегодня, 18:25
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Рекламная площадка форума не выводит деньги
Здравствуйте сколько выремени идет вывод на перфект мани на рекламной площадке форума http://adsmmgp.com/ ?

Я пополнил баланс 18 сентября , затем 18 числа поставил на вывод там было написано регламент 5 дней . Прошло 6 дней сапорт молчит вывода нет в чем прикол админы?
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Последний раз редактировалось DengiDam; Сегодня в 18:27.
DengiDam на форуме  
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