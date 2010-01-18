НБУ дорабатывает закон о валюте — Чурий

Национальный банк сейчас дорабатывает предложения к проекту единого рамочного закона «О валюте» по результатам публичных обсуждений.
Об этом заместитель председателя Национального банка Олег Чурий сообщил во время выступления на украинском финансовом форуме в Одессе, сообщает пресс-служба регулятора на странице в Facebook.
«Мы представили общественности проект закона в августе, после чего получили обратную связь от участников рынка. Сейчас мы дорабатываем документ с учетом их замечаний», — рассказал заместитель председателя.
После вступления в силу закона «О валюте» Украина перейдет к свободе проведения валютных операций по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено».
Часть действующих ограничений Национальный банк сможет устранить уже сразу после вступления в силу закона «О валюте», отметил Чурий.
В частности:
— инвестирование за рубеж в рамках лимитов не будет требовать индивидуальных лицензий;
— надзор за соблюдением лимитов займет место контроля за операциями;
— предельный срок расчетов по операциям внешнеэкономической деятельности (ВЭД) будет увеличен более 180 дней;
— будет отменен валютный контроль для операций ВЭД ниже порогового уровня (150 тыс. грн.);
— будут отменены санкции в виде прекращения ВЭД при нарушении сроков закрытия контрактов;
— регистрация кредитов от нерезидентов не будет нужна.
Другие действующие ограничения будут носить временный характер, и НБУ будет их постепенно убирать. А новые ограничения будут вводиться только с целью преодоления или предотвращения кризиса, на короткий срок и с согласия Совета по финансовой стабильности.
Напомним, Национальный банк разработал предложения о законодательных изменениях, необходимых для внедрения новой, либеральной модели валютного регулирования, в виде проекта единого рамочного закона «О валюте».
Опубликовано на minfin.com.ua 22 сентября 2017, 15:45Источник:
http://minfin.com.ua/2017/09/22/30085533/