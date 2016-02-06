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Alpha-cash рефбэк 100%

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:51
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.02.2016
Сообщений: 529
Благодарностей: 521
УГ: 0
КП: 0.000
Alpha-cash рефбэк 100%
По проекту Alpha-cash предлагаю РефБэк от вашего депозита 100%
Плачу 5% от Вашего депозита

Реферальная ссылка: писать в личку, ключ партнера передается строго персонально, это правило проекта


Личку проверяю каждый час

УСЛОВИЯ получения рефбэка:

1. Запросить у меня ссылку/код партнера в ЛС или по контактным данным

2. Зарегистрироваться в Alfa-Cash

3. Пополнить баланс, создать депозит

4. Обязательно оставить заявку в этой теме, в течении 24 часов, вида:
● "Имя и Фамилия" профиля или логин в проекте
● Сумма депозита

5. Счет для рефбека пишем в лс либо в контакты, указанные ниже;

6. Рефбек выплачивается на ту систему, с которой сделан депозит

7. После выплаты Рефбека - написать в этой теме о получении

8. Рефбек выплачивается за вычетом комиссии платежной системы
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Последний раз редактировалось RatRace2016; Сегодня в 16:59.
RatRace2016 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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