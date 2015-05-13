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Китайский поставщик услуг по подбору персонала 51job покупает 60% акций Lagou.com

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Китайский поставщик услуг по подбору персонала 51job покупает 60% акций Lagou.com


Китайская рекрутинговая платформа Lagou.com и главный партнер Xiaomi, Alibaba и JD, сегодня подписала соглашение о продаже своих 60% акций стратегическому инвестору 51job, поставщику услуг по подбору персонала. Сумма сделки составляет $120 млн наличными.
После подписания сделки, 51job станет крупнейшим акционером Lagou.com. Причину продажи акций компании не сообщили, но как заверяет источник обе компании столкнулись с большим давлением со стороны своих конкурентов. 51job в течении второго квартала зафиксировал убыток в размере 58,2%, несмотря на увеличение чистой прибыли до 20,3%. В свою очередь, Lagou.com не в состоянии поднять еще один раунд финансирования с момента его последнего раунда, который прошел 18 месяцев назад.

Команда Lagou.com заявила, что будет продолжать работать независимо друг от друга, но выдвинув 51job ряд условий, среди которых, использование большой клиентской базы 51jobs для расширения своего бизнеса.
Мы очень рады объединится с Lagou и невзирая на большую конкуренцию в сфере рекрутинга. Мы постараемся принести опыт и эффективность для наших клиентов, - заявил Рик Ян, президент и главный исполнительный директор 51job.
Основанная в 2013 году Риком Яном, Lagou предлагает онлайн-услуги по подбору персонала для специалистов, трудовой стаж которых составляет не более 10 лет. Компания с момента своего запуска смогла привлечь $ 34 млн капитала от Hongdao Management и Qiming Venture Partners и является ключевым партнером таких гигантов, как Tencent, Baidu, Alibaba, Sina.com, JD.com, Xiaomi Tech и Zhaopin.com.

Основанная в 1998 году соучредителем Дэвидом Чао, 51job предлагает различные решения по подбору персонала и его обучения, а также предоставляет HR-аутсорсинг и консалтинговые услуги. На сегодняшний день, компания имеет сеть офисов в 25 городах Китая и более 110 миллионов зарегистрированных пользователей.

Специально для MMGP.RU

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