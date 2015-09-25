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5 СПОСОБОВ ЗАРАБОТАТЬ НА КРИПТОВАЛЮТЕ

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Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
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Старый Сегодня, 16:39
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
5 СПОСОБОВ ЗАРАБОТАТЬ НА КРИПТОВАЛЮТЕ
5 СПОСОБОВ ЗАРАБОТАТЬ НА КРИПТОВАЛЮТЕ.
Полезнейшая статья

Очень многие задают вопросы что, где и как. Что покупать, майнить, куда переводить, где обменивать и хранить. Приводим вам список сервисов, которыми сами активно пользуемся. Большая часть из них - БЕСПЛАТНЫ.

Разобьем сайты на категории, чтобы вам было проще ориентироваться.

1. МАЙНИНГ.
Добыча Криптовалюты с помощью мощностей своего, либо чужого (облачный майнинг) оборудования. Итак, погнали:

Eobot - https://goo.gl/CvR7xd (облачный майнинг);
Hashflare - https://goo.gl/PlmQ1Z (облачный майнинг №1 в мире);
Kryptex - https://goo.gl/swFhJT (майнинг на своем Пк, биткоины);
MinerGate - https://goo.gl/Hy24rx (майнинг на своем ПК, скачать прог-му);
Victorymine - https://goo.gl/1e2vGE (облачный майнинг, new);


2. БИРЖИ КРИПТОВАЛЮТ.
Многие биржи многофункциональны и могут выполнять сразу много действий + на многих биржах представлено разное кол-во криптовалют. Вот некоторые из них.

Exmo - https://goo.gl/gy8W9p (биржа, кошелек, обменник);
Yobit - https://goo.gl/K9nhB2 (биржа, краны, кошелек, ICO, инвестиции);
Hitbtc - https://goo.gl/ipVZYm (биржа с редкими валютами);

3. КОШЕЛЬКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ.
Каждая криптовалюта может храниться на своем официальном сайте, но большинство пользователей используют мультивалютные кошельки, либо ими выступают сами биржи.

Cryptonator - https://goo.gl/9tDoZJ (отличный крипто-кошелек);
Также: Exmo, Yobit, Hitbtc.

4. КРАНЫ (Faucets).
Криптовалюту можно получить бесплатно, например, в качестве бонуса или за какие-то действия (так называемые «краны»). Так за определенные действия (например, просмотр рекламы или разгадывание капч) вам платят небольшие суммы в крипте, которую вы потом можете пустить на рынок или приумножить через майнинг например Eobot). Некоторые краны можно автоматизировать и они будут вам собирать крипту на автомате, для этого есть скрипты, изучайте внимательно.

Moon Bitcoin - https://goo.gl/mwbKfh (Автоматический вывод);
Moon Litecoin - https://goo.gl/ehT6Nq (Автоматический вывод);
Moon Dogecoin - https://goo.gl/5ic2om (Автоматический вывод);
Bonus Bitcoin - https://goo.gl/e21Di7 (Автоматический вывод);
BitFun - https://goo.gl/1FnkLf (Автоматический вывод);
*(Использовать систему CoinPot -
)

Free Dogecoin - https://goo.gl/CVAWZd (Автоматический вывод);
Free Bitcoin - https://goo.gl/7VpZi9 (Автоматический вывод);
*(Бот для сайтов Free -
)

Autofaucets - https://goo.gl/StgnrR (Автоматическая система);
*(Настройка тут -
)

AdBTC - https://goo.gl/tfwV5G (cерфинг, реклама, за битки);
BTC CLICKS - https://goo.gl/ChsTqt (cерфинг, реклама, за битки);
MinebitСlub - https://goo.gl/YvzdGe (cерфинг, реклама, за битки);
DigitalArtistSonline - https://goo.gl/ahfoLT (кран, рег-ция через фейсбук);
FaucetHub - https://goo.gl/vysTiL (мультивалютный кран, посредник);
*Криптовалюту с кранов, лучше всего выводить на Cryptonator.

5. ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ и другие ПЛЮШКИ.

Alpha Cash - https://alpha-cash.com (трейдинг, инвестирование, mlm)
(код можно получить только у партнеров компании);
Cryp Trade - http://kriptobis.blogspot.com (трейдинг, инвестирование);
Bestchange - https://goo.gl/aMFr1d (обменник, мониторинг сайтов обмена);
BtcSearch - https://goo.gl/k2LVoc (Поисковик, платит криптовалюту);

+ ICO - Инвестиции в крипто-стартапы.
Чтобы заработать на криптовалюте с помощью ICO, нужно купить токены перспективного проекта и после выхода токенов на биржу выгодно их продать или получать проценты от их владения. Все тоже самое, что и с обычными акциями.

WCX - https://goo.gl/L8QV4m (Глобальная крипто биржа, старт 1 октября);
Также можно найти на: Yobit + BtcSearch выходит на ICO.

P.s. Если хотите выработать стратегию, то обязательно смотрите видео
и используйте, те сервисы, что даны в списке.
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