5 СПОСОБОВ ЗАРАБОТАТЬ НА КРИПТОВАЛЮТЕ.
Полезнейшая статья
Очень многие задают вопросы что, где и как. Что покупать, майнить, куда переводить, где обменивать и хранить. Приводим вам список сервисов, которыми сами активно пользуемся. Большая часть из них - БЕСПЛАТНЫ.
Разобьем сайты на категории, чтобы вам было проще ориентироваться.
1. МАЙНИНГ.
Добыча Криптовалюты с помощью мощностей своего, либо чужого (облачный майнинг) оборудования. Итак, погнали:
Eobot - https://goo.gl/CvR7xd
(облачный майнинг);
Hashflare - https://goo.gl/PlmQ1Z
(облачный майнинг №1 в мире);
Kryptex - https://goo.gl/swFhJT
(майнинг на своем Пк, биткоины);
MinerGate - https://goo.gl/Hy24rx
(майнинг на своем ПК, скачать прог-му);
Victorymine - https://goo.gl/1e2vGE
(облачный майнинг, new);
2. БИРЖИ КРИПТОВАЛЮТ.
Многие биржи многофункциональны и могут выполнять сразу много действий + на многих биржах представлено разное кол-во криптовалют. Вот некоторые из них.
Exmo - https://goo.gl/gy8W9p
(биржа, кошелек, обменник);
Yobit - https://goo.gl/K9nhB2
(биржа, краны, кошелек, ICO, инвестиции);
Hitbtc - https://goo.gl/ipVZYm
(биржа с редкими валютами);
3. КОШЕЛЬКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ.
Каждая криптовалюта может храниться на своем официальном сайте, но большинство пользователей используют мультивалютные кошельки, либо ими выступают сами биржи.
Cryptonator - https://goo.gl/9tDoZJ
(отличный крипто-кошелек);
Также: Exmo, Yobit, Hitbtc.
4. КРАНЫ (Faucets).
Криптовалюту можно получить бесплатно, например, в качестве бонуса или за какие-то действия (так называемые «краны»). Так за определенные действия (например, просмотр рекламы или разгадывание капч) вам платят небольшие суммы в крипте, которую вы потом можете пустить на рынок или приумножить через майнинг например Eobot). Некоторые краны можно автоматизировать и они будут вам собирать крипту на автомате, для этого есть скрипты, изучайте внимательно.
Moon Bitcoin - https://goo.gl/mwbKfh
(Автоматический вывод);
Moon Litecoin - https://goo.gl/ehT6Nq
(Автоматический вывод);
Moon Dogecoin - https://goo.gl/5ic2om
(Автоматический вывод);
Bonus Bitcoin - https://goo.gl/e21Di7
(Автоматический вывод);
BitFun - https://goo.gl/1FnkLf
(Автоматический вывод);
*(Использовать систему CoinPot -
)
Free Dogecoin - https://goo.gl/CVAWZd
(Автоматический вывод);
Free Bitcoin - https://goo.gl/7VpZi9
(Автоматический вывод);
*(Бот для сайтов Free -
)
Autofaucets - https://goo.gl/StgnrR
(Автоматическая система);
*(Настройка тут -
)
AdBTC - https://goo.gl/tfwV5G
(cерфинг, реклама, за битки);
BTC CLICKS - https://goo.gl/ChsTqt
(cерфинг, реклама, за битки);
MinebitСlub - https://goo.gl/YvzdGe
(cерфинг, реклама, за битки);
DigitalArtistSonline - https://goo.gl/ahfoLT
(кран, рег-ция через фейсбук);
FaucetHub - https://goo.gl/vysTiL
(мультивалютный кран, посредник);
*Криптовалюту с кранов, лучше всего выводить на Cryptonator.
5. ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ и другие ПЛЮШКИ.
Alpha Cash - https://alpha-cash.com
(трейдинг, инвестирование, mlm)
(код можно получить только у партнеров компании);
Cryp Trade - http://kriptobis.blogspot.com
(трейдинг, инвестирование);
Bestchange - https://goo.gl/aMFr1d
(обменник, мониторинг сайтов обмена);
BtcSearch - https://goo.gl/k2LVoc
(Поисковик, платит криптовалюту);
+ ICO - Инвестиции в крипто-стартапы.
Чтобы заработать на криптовалюте с помощью ICO, нужно купить токены перспективного проекта и после выхода токенов на биржу выгодно их продать или получать проценты от их владения. Все тоже самое, что и с обычными акциями.
WCX - https://goo.gl/L8QV4m
(Глобальная крипто биржа, старт 1 октября);
Также можно найти на: Yobit + BtcSearch выходит на ICO.
P.s. Если хотите выработать стратегию, то обязательно смотрите видео
и используйте, те сервисы, что даны в списке.