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Автоконцерн "КАМАЗ" выходит на новый уровень производства

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#1
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Автоконцерн "КАМАЗ" выходит на новый уровень производства


Сборочные линии российской компании "КАМАЗ" выходят на новые уровни сборки, установив своеобразный рекорд производства, более 200 грузовых автомобилей в сутки. И это при том, что в этот же поток собранных авто уже начинают входить новые модели, запущенные в производство во второй половине текущего года.

На автомобильный рынок автоконцерн решил выйти с первой новинкой в текущем году - тяжелым магистральным тягачом КАМАЗ-5490 NEO. По своей сути - это полная модернизация первого флагмана нового модельного ряда - КАМАЗ-5490, который после своего появления сразу завоевал популярность среди российских автолюбителей.

Следующая новинка, которая стала выпускаться на конвейерах российского автоконцерна в 2017 году, стала модель КАМАЗ-65206 в трехосном исполнении. На данный момент на сборочных линиях идёт проработка серийного производства таких новых моделей самосвалов, как 6520 и 65201 lux.

Наиль Замалиев, занимающий пост главного технолога завода компании "КАМАЗ" по сопровождению производства заявил, что автоконцерн принял решение выйти в так называемый средний сегмент. То есть запустить производство автомобилей, которые занимают нишу между средне-тоннажными и тяжелыми грузовиками. Уже сейчас производственные линии занимаются выпуском мусоровозов на короткой базе, на шасси КАМАЗ-5325. В плановом задании до конца текущего месяца у сотрудников завода стоит выпуск 3500 таких автомобилей.

Но это не все достижения российского автоконцерна "КАМАЗ". Ровно год назад руководством компании было принята новая инвестиционная программа, по запуску опытно-промышленной сборки новых моделей. Суть программы состоит в том, чтобы при промышленной сборке грузовиков нового поколения, сразу же на конвейере решать конструкторские и технологические вопросы. В пресс-службе компании отмечают, что благодаря запуску новой программы, значительно сократилось время решения всех задач, появляющихся при внедрении в производство автомобилей нового поколения.

Ранее, в своём интервью Сергей Когогин, возглавляющий совет директоров автоконцерна сообщил, что компания "КАМАЗ" намеревается выпустить до конца года 36 тыс. автомобилей. По итогам первых шести месяцев 2017 года, на российском автомобильном рынке реализовано 12 тыс. автомобилей КАМАЗ.

Российский автоконцерн "КАМАЗ" продолжает сохранять лидирующие позиции на российском автомобильном рынке, реализуя 49 процентов от всего количества грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн.

Специально для mmgp.ru
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