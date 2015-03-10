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HTC инвестирует $4 млн в VRChat, социальную платформу виртуальной реальности

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HTC инвестирует $4 млн в VRChat, социальную платформу виртуальной реальности


Социальная платформа виртуальной реальности VRChat сообщила о привлечении $4 000 000 финансирования от тайваньского производителя смартфонов и планшетов HTC.
В свою очередь, HTC является главным инвестором и стратегическим партнером VRChat. К данному раунду также присоединились такие венчурные фонды, как Brightsone VC, GVR Fund и Rothenberg Venture.

Запущенный в 2014 году гендиректором и соучредителем Джесси Джоодри, VRChat позволяет пользователям создавать, публиковать и исследовать виртуальные миры вместе с другими пользователями со всего мира. VRChat был разработан как социальная платформа для виртуального пространства, подобно платформе AltspaceVR.
Наша цель состоит в том, чтобы позволить людям создавать свой собственный виртуальный мир, - сообщил Грейам Гейлор, соучредитель VRChat. Наше сотрудничество с HTC позволит нам достичь поставленных целей и принести социальный опыт в сферу VR, - добавил он.

Наша компания предлагает пользователям лишь одно приложение, которое позволит пользователям создавать собственные миры, игры и простые сюжеты, а затем поделиться созданным со своими знакомыми. Мы работаем над доработкой VRChat и привлеченный капитал позволит нам закончить ее гораздо быстрее, - сообщил Джесси Джоодри, соучредитель компании. Мы рады сотрудничать с HTC, который предоставляет нам не только инвестиции, но и большой опыт в экосистеме виртуальной реальности, - добавил он.
На сегодняшний день в компании работает 16 человек, но при этом всем у нее нет ни одного офиса. Сотрудники общаются и даже встречаются через их VR сообщество.

Специально для MMGP.RU

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