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KNOCK NEVIS INVEST - knocknevis.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:20
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 38,797
Благодарностей: 7,650
УГ: 6
КП: 0.209
подарки
KNOCK NEVIS INVEST - knocknevis.biz
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Knocknevis

Описание проекта (взято с сайта)



Цитата:
Компания KNOCK NEVIS INVEST работает на рынке объемных, негабаритных грузоперевозок сырой нефти с Ближнего Востока во все страны мира.
Собрав команду из высококвалифицированных специалистов, опытных логистов и маркетологов, мы прошли путь от торговой компании, занимающейся розничной торговлей в небольших объемах до крупной компании с миллионными оборотами. Сейчас наша компания имеет возможность покупать дешевую сырую нефть в странах Персидского залива и не только. Спрос на дешевую нефть в разы превышает предложение. Наши основные покупатели - это мелкие и средние нефтеперерабатывающие заводы.
Из года в год компания показывает отличные финансовые результаты.
Дата старта –24 сентября 2017 г

Планы



START
Минимальная сумма: $10
Максимальная сумма: $50
Срок депозита: 1 день
Процент в час: 0.1%
Общий доход: 102,4%



BUSINESS
Минимальная сумма: $51
Максимальная сумма: $150
Срок депозита: 5 дней
Процент в сутки: 3%
Общий доход: 115%



EXPERT
Минимальная сумма: $151
Максимальная сумма: $3000
Срок депозита: 15 дней
Процент в сутки: 3.7%
Общий доход: 155%

Реферальная программа 3 уровня – 5%-1%-1%
Выплаты: ручные
Платежные системы: Perfect Money, Payeer, ADVcash

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–

24.09.17 11:24 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U16728601 from U17755**. Batch: 189100447. Memo: Shopping Cart Payment. knocknevis.biz.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Чат в телеграмме где вы будете первыми узнавать о новых проектах на мониторе и соответственно получать максимальный рефбек
Knjaz вне форума  
Старый Сегодня, 14:40
#2
Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 9,580
Благодарностей: 4,756
УГ: 162
КП: 0.274
подарки
Re: KNOCK NEVIS INVEST - knocknevis.biz
Стремновато выглядит, вкишлаком тут явно попахивает..
__________________
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Conqueror-V на форуме  
Старый Сегодня, 14:50
#3
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,813
Благодарностей: 179
УГ: 4
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Conqueror-V Посмотреть сообщение
вкишлаком тут явно попахивает.
Тут волокуша сильнейшая

__________________
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Old Seaman на форуме  
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