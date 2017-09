Knjaz админ hyipmaster.org



Имя: Андрей Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 23.04.2011 Сообщений: 38,797 Благодарностей: 7,650 УГ: 6 КП: 0.209 подарки

KNOCK NEVIS INVEST - knocknevis.biz Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.







Knocknevis



Описание проекта (взято с сайта)







Цитата: Компания KNOCK NEVIS INVEST работает на рынке объемных, негабаритных грузоперевозок сырой нефти с Ближнего Востока во все страны мира.

Собрав команду из высококвалифицированных специалистов, опытных логистов и маркетологов, мы прошли путь от торговой компании, занимающейся розничной торговлей в небольших объемах до крупной компании с миллионными оборотами. Сейчас наша компания имеет возможность покупать дешевую сырую нефть в странах Персидского залива и не только. Спрос на дешевую нефть в разы превышает предложение. Наши основные покупатели - это мелкие и средние нефтеперерабатывающие заводы.

Из года в год компания показывает отличные финансовые результаты. Дата старта –24 сентября 2017 г



Планы







START

Минимальная сумма: $10

Максимальная сумма: $50

Срок депозита: 1 день

Процент в час: 0.1%

Общий доход: 102,4%







BUSINESS

Минимальная сумма: $51

Максимальная сумма: $150

Срок депозита: 5 дней

Процент в сутки: 3%

Общий доход: 115%







EXPERT

Минимальная сумма: $151

Максимальная сумма: $3000

Срок депозита: 15 дней

Процент в сутки: 3.7%

Общий доход: 155%



Реферальная программа 3 уровня – 5%-1%-1%

Выплаты: ручные

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, ADVcash



Посмотреть проект



Вклад (листинг)–



24.09.17 11:24 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U16728601 from U17755**. Batch: 189100447. Memo: Shopping Cart Payment. knocknevis.biz.



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения. Минимальная сумма: $10Максимальная сумма: $50Срок депозита: 1 деньПроцент в час: 0.1%Общий доход: 102,4%Минимальная сумма: $51Максимальная сумма: $150Срок депозита: 5 днейПроцент в сутки: 3%Общий доход: 115%Минимальная сумма: $151Максимальная сумма: $3000Срок депозита: 15 днейПроцент в сутки: 3.7%Общий доход: 155%Реферальная программа 3 уровня –Выплаты:Платежные системы:Вклад (листинг)–24.09.17 11:24 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U16728601 from U17755**. Batch: 189100447. Memo: Shopping Cart Payment. knocknevis.biz.Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.

Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%

Чат в телеграмме где вы будете первыми узнавать о новых проектах на мониторе и соответственно получать максимальный рефбек __________________