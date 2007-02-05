KNOCK NEVIS INVEST - knocknevis.biz

Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Knocknevis
Описание проекта (взято с сайта)
Дата старта –24 сентября 2017 г
Планы
START
Цитата:
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Компания KNOCK NEVIS INVEST работает на рынке объемных, негабаритных грузоперевозок сырой нефти с Ближнего Востока во все страны мира.
Собрав команду из высококвалифицированных специалистов, опытных логистов и маркетологов, мы прошли путь от торговой компании, занимающейся розничной торговлей в небольших объемах до крупной компании с миллионными оборотами. Сейчас наша компания имеет возможность покупать дешевую сырую нефть в странах Персидского залива и не только. Спрос на дешевую нефть в разы превышает предложение. Наши основные покупатели - это мелкие и средние нефтеперерабатывающие заводы.
Из года в год компания показывает отличные финансовые результаты.
Минимальная сумма: $10
Максимальная сумма: $50
Срок депозита: 1 день
Процент в час: 0.1%
Общий доход: 102,4%
BUSINESS
Минимальная сумма: $51
Максимальная сумма: $150
Срок депозита: 5 дней
Процент в сутки: 3%
Общий доход: 115%
EXPERT
Минимальная сумма: $151
Максимальная сумма: $3000
Срок депозита: 15 дней
Процент в сутки: 3.7%
Общий доход: 155%
Реферальная программа 3 уровня – 5%-1%-1%
Выплаты: ручные
Платежные системы: Perfect Money, Payeer, ADVcash
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Вклад (листинг)–
24.09.17 11:24 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U16728601 from U17755**. Batch: 189100447. Memo: Shopping Cart Payment. knocknevis.biz.
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