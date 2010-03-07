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Майнинг с помощью сайта
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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Сегодня, 15:14
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Сегодня, 14:14
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#1
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Любитель
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: г.Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.10.2016
Сообщений: 244
Благодарностей: 11
УГ: 1
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Майнинг с помощью сайта
Видел в журнале (Xakep.ru) что майнинг с помощью сайта в будущем заменит рекламу и прочее. Есть ли сейчас сервисы, которые монетизируют сайт при помощи майнинга?
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Сегодня, 14:56
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#2
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Интересующийся
Имя: Тимур
Пол: Мужской
Адрес: Екатеринбург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 20
Поблагодарили: 2 раз
УГ: 0
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Re: Майнинг с помощью сайта
CoinHive майнит Monero через аналог капчи.
https://coin-hive.com/
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Сегодня, 15:14
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