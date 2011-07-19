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Старый Сегодня, 13:49
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Нужен совет
Всем привет!

Недавно в инете набрел на сайт новой международной криптовалютной биржи (заработает с 10.10.2017).
У кого какие идеи? Стоит замарачиваться?

:-)
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