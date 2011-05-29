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Трейдеры делают миллиардные ставки против Disney

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Трейдеры делают миллиардные ставки против Disney
Акции Disney переживали трудные времена, упавши в цене на целых 4,4% всего за один день после того, как генеральный директор Боб Игер объявил «холодный» прогноз прибыли компании в 2017 году. А настроение рынка выглядит так, будто все начнут продавать акции компании.



По словам аналитической фирмы S3Partners, теперь объем краткосрочных ставок пересек отметку в $ 2,7 млрд. Только за последний месяц появилось сделок на $ 696 млн против компании Disney. Для сравнения, такой колоссальный рост ставок против Disney стал пятым по величине в списке сделок против американских компании за этот период.

В добавок к давлению трейдеров, на акции Disney негативно повлияло объявление 8 августа о том, что она прекратит сотрудничество с Netflix к 2019 году. Даже несмотря на планы развлекательного титана по запуску собственной потоковой платформы для продукции Disney и Marvel, а также онлайн сети ESPN, инвесторы не были благосклонны. Акции Disney опустились ниже 7,6% от шестимесячного максимума, сильно отставая от индекса S&P 500, который неоднократно взлетал к новым рекордным максимумам.

Если посмотреть на общую картину, хотя Disney является главной мишенью для коротких ставок трейдеров, вся индустрия находится под давлением. В этом году краткосрочные ставки на группу выросли на $ 1,7 млрд или 29%. И более $ 1,1 млрд — было сделано за последние 30 дней.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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