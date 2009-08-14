NikNak67 Monitor-Invest.net



Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 01.04.2013 Сообщений: 22,745 Благодарностей: 2,514 Записей в блоге: 35 УГ: 24 КП: 0.329 подарки

MoneySpeed - moneyspeed.club Я не админ/владелец проекта, проект MoneySpeed добавлен на мониторинг



Старт 22.09.17







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Описание:



МАРКЕТИНГ

Как Вы думаете 8% в день бессрочно - это большой процент? Мы думаем, что очень! Но, в чем парадокс - это работает, при определенном количестве людей! Чтобы получать 8% в день, нужно инвестировать, по всем меркам, не малую сумму. Кто это сделает со старта? Да никто! А 2%-5% можно платить без каких либо проблем! В этом и заключается плавность развития! И чем плавнее и дольше идет развитие, тем долгосрочней работает любой проект! Мы надеемся, что каждый участник это оценит. Долгосрочность - это основной залог успеха!



РАВЕНСТВО

90% участников любого проекта - это простые люди, у которых как правило нет больших денег на депозит. С другой стороны, у них каждый день, есть не большие суммы! В других проектах, люди смотрят, как крупные инвесторы делают депозиты под лучшие условия, большие проценты, а им остается довольствоваться тем, на что хватает денег. Заметьте, ведь и в реальной жизни происходит абсолютно тоже самое! Наш проект предлагает, наконец, покончить с таким положением дел! Вы просто наращиваете сумму депозита и Ваш процент растет. Да, будут крупные инвесторы, которые сразу "займут" хорошие места, но при всем этом, у каждого участника есть неограниченные возможности! Считайте свои деньги, планируйте свои траты и инвестиции и успех не заставит себя ждать! Так же, обратите внимание, что выйти на доход, хотя бы, в "5% бессрочно" не так уж и сложно!



ПЛАНИРОВАНИЕ

95% проектов открываются без каких либо планов! Основной план у них, это давно известная цепочка - "ОТКРЫТИЕ" - "МАССОВЫЙ ЗАКУП РЕКЛАМЫ" - "СБОР ДЕНЕГ" - "ЗАКРЫТИЕ". Единицы, при таких условиях выживают и показывают хоть какой-то результат. У многих это работает уже по принципу конвеера. Наш проект это четко спланированная денежная машина. Вы в этом сами сможете убедиться, а возможно, уже сейчас наша статистика бьет все рекорды! Без рекламы работать невозможно, но она должна быть своевременна и постоянна!



УЧАСТНИКИ

Основная слагаемая любого проекта. Многие "админы" этого не понимают, а именно участники - это и есть успех! Мы всем рады, независимо от суммы Ваших инвестиций! Став участником нашего проекта, не ленитесь! Оставьте отзыв в соцсетях, отстаивайте проект! Вы вложили сюда свои деньги! Деньги любят тишину, а вот проекты шум! Будьте позитивны! Позитивный коллектив это самая крутая поддержка! Позитивный и богатый коллектив - это наша цель! Со своей стороны мы постараемся максимально взаимодействовать с Вами! Ежедневные отчеты, конкурсы, призы, все это сплотит нас всех. Вы пришли за деньгами, так давайте вместе их зарабатывать!



ПРОЕКТ

Мы довольно опытная команда и умеем "делать" проекты! У нас нет документов, якобы мы официальная компания (документы стоят около 200$-300$)! Такие "официальные" компании открываются и закрываются сотнями! Мы не будем рассказывать сказки о форексе, золоте, нефти, банковской деятельности, недвижимости и микрокредитовании! Но и банальный подход к делу, когда резерв лежит "мертвым грузом", тоже себя изжил! Деньги должны работать! Мы думаем, что уже все слышали, что такое криптовалюта, криптобиржа, криптотрейдеры и объяснять эти понятия не будем! Сразу скажем, мы не профессионалы криптотрейдинга! Но крипто рынок отслеживаем, мало того основные активы храним в криптовалюте! Почему? Потому что криптовалюта постоянно растет в цене. Не все монеты, но такие основные как Bitcoin, Dash, Etherium, показывают стабильный, атомный рост! К примеру Etherium вырос с начала года, в среднем на 900%! Это нереальная прибыль! Так вот, 70% резервного фонда будет храниться в криптовалюте! По всем прогнозам криптовалюта продолжит рост! А соответсвенно резерв проекта будет только расти! Вот такое не хитрое решение позволит нам выплачивать проценты не только за счет новых поступлений, но и за счет естественного роста резервного фонда!



Инвестиционные планы:



1. 2-8% в день



Мин/макс депозит: 50 ₽/100000 ₽



Платежные системы: Payeer



Выплаты: автомат



Реф.система: 10%



Тех часть: SSL, DDoS,







Наш депозит(листинг):



Дата: 24.09.2017 11:32:15 (UTC+3)

Дата оплаты: 24.09.2017 11:32:24 (UTC+3)

Получатель платежа: MONEYSPEED / moneyspeed.club

Товар: Make 11200.00 RUB deposit

Счет к оплате: 1388

Счет в Payeer: 49793757

Платежная система: Payeer

Сумма к оплате: 200.28 USD МАРКЕТИНГКак Вы думаете 8% в день бессрочно - это большой процент? Мы думаем, что очень! Но, в чем парадокс - это работает, при определенном количестве людей! Чтобы получать 8% в день, нужно инвестировать, по всем меркам, не малую сумму. Кто это сделает со старта? Да никто! А 2%-5% можно платить без каких либо проблем! В этом и заключается плавность развития! И чем плавнее и дольше идет развитие, тем долгосрочней работает любой проект! Мы надеемся, что каждый участник это оценит. Долгосрочность - это основной залог успеха!РАВЕНСТВО90% участников любого проекта - это простые люди, у которых как правило нет больших денег на депозит. С другой стороны, у них каждый день, есть не большие суммы! В других проектах, люди смотрят, как крупные инвесторы делают депозиты под лучшие условия, большие проценты, а им остается довольствоваться тем, на что хватает денег. Заметьте, ведь и в реальной жизни происходит абсолютно тоже самое! Наш проект предлагает, наконец, покончить с таким положением дел! Вы просто наращиваете сумму депозита и Ваш процент растет. Да, будут крупные инвесторы, которые сразу "займут" хорошие места, но при всем этом, у каждого участника есть неограниченные возможности! Считайте свои деньги, планируйте свои траты и инвестиции и успех не заставит себя ждать! Так же, обратите внимание, что выйти на доход, хотя бы, в "5% бессрочно" не так уж и сложно!ПЛАНИРОВАНИЕ95% проектов открываются без каких либо планов! Основной план у них, это давно известная цепочка - "ОТКРЫТИЕ" - "МАССОВЫЙ ЗАКУП РЕКЛАМЫ" - "СБОР ДЕНЕГ" - "ЗАКРЫТИЕ". Единицы, при таких условиях выживают и показывают хоть какой-то результат. У многих это работает уже по принципу конвеера. Наш проект это четко спланированная денежная машина. Вы в этом сами сможете убедиться, а возможно, уже сейчас наша статистика бьет все рекорды! Без рекламы работать невозможно, но она должна быть своевременна и постоянна!УЧАСТНИКИОсновная слагаемая любого проекта. Многие "админы" этого не понимают, а именно участники - это и есть успех! Мы всем рады, независимо от суммы Ваших инвестиций! Став участником нашего проекта, не ленитесь! Оставьте отзыв в соцсетях, отстаивайте проект! Вы вложили сюда свои деньги! Деньги любят тишину, а вот проекты шум! Будьте позитивны! Позитивный коллектив это самая крутая поддержка! Позитивный и богатый коллектив - это наша цель! Со своей стороны мы постараемся максимально взаимодействовать с Вами! Ежедневные отчеты, конкурсы, призы, все это сплотит нас всех. Вы пришли за деньгами, так давайте вместе их зарабатывать!ПРОЕКТМы довольно опытная команда и умеем "делать" проекты! У нас нет документов, якобы мы официальная компания (документы стоят около 200$-300$)! Такие "официальные" компании открываются и закрываются сотнями! Мы не будем рассказывать сказки о форексе, золоте, нефти, банковской деятельности, недвижимости и микрокредитовании! Но и банальный подход к делу, когда резерв лежит "мертвым грузом", тоже себя изжил! Деньги должны работать! Мы думаем, что уже все слышали, что такое криптовалюта, криптобиржа, криптотрейдеры и объяснять эти понятия не будем! Сразу скажем, мы не профессионалы криптотрейдинга! Но крипто рынок отслеживаем, мало того основные активы храним в криптовалюте! Почему? Потому что криптовалюта постоянно растет в цене. Не все монеты, но такие основные как Bitcoin, Dash, Etherium, показывают стабильный, атомный рост! К примеру Etherium вырос с начала года, в среднем на 900%! Это нереальная прибыль! Так вот, 70% резервного фонда будет храниться в криптовалюте! По всем прогнозам криптовалюта продолжит рост! А соответсвенно резерв проекта будет только расти! Вот такое не хитрое решение позволит нам выплачивать проценты не только за счет новых поступлений, но и за счет естественного роста резервного фонда!1. 2-8% в день50 ₽/100000 ₽Payeerавтомат10%SSL, DDoS,Дата: 24.09.2017 11:32:15 (UTC+3)Дата оплаты: 24.09.2017 11:32:24 (UTC+3)Получатель платежа: MONEYSPEED / moneyspeed.clubТовар: Make 11200.00 RUB depositСчет к оплате: 1388Счет в Payeer: 49793757Платежная система: PayeerСумма к оплате: 200.28 USD

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