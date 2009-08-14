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MoneySpeed - moneyspeed.club

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:02
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
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MoneySpeed - moneyspeed.club
Я не админ/владелец проекта, проект MoneySpeed добавлен на мониторинг

Старт 22.09.17



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Описание:

МАРКЕТИНГ
Как Вы думаете 8% в день бессрочно - это большой процент? Мы думаем, что очень! Но, в чем парадокс - это работает, при определенном количестве людей! Чтобы получать 8% в день, нужно инвестировать, по всем меркам, не малую сумму. Кто это сделает со старта? Да никто! А 2%-5% можно платить без каких либо проблем! В этом и заключается плавность развития! И чем плавнее и дольше идет развитие, тем долгосрочней работает любой проект! Мы надеемся, что каждый участник это оценит. Долгосрочность - это основной залог успеха!

РАВЕНСТВО
90% участников любого проекта - это простые люди, у которых как правило нет больших денег на депозит. С другой стороны, у них каждый день, есть не большие суммы! В других проектах, люди смотрят, как крупные инвесторы делают депозиты под лучшие условия, большие проценты, а им остается довольствоваться тем, на что хватает денег. Заметьте, ведь и в реальной жизни происходит абсолютно тоже самое! Наш проект предлагает, наконец, покончить с таким положением дел! Вы просто наращиваете сумму депозита и Ваш процент растет. Да, будут крупные инвесторы, которые сразу "займут" хорошие места, но при всем этом, у каждого участника есть неограниченные возможности! Считайте свои деньги, планируйте свои траты и инвестиции и успех не заставит себя ждать! Так же, обратите внимание, что выйти на доход, хотя бы, в "5% бессрочно" не так уж и сложно!

ПЛАНИРОВАНИЕ
95% проектов открываются без каких либо планов! Основной план у них, это давно известная цепочка - "ОТКРЫТИЕ" - "МАССОВЫЙ ЗАКУП РЕКЛАМЫ" - "СБОР ДЕНЕГ" - "ЗАКРЫТИЕ". Единицы, при таких условиях выживают и показывают хоть какой-то результат. У многих это работает уже по принципу конвеера. Наш проект это четко спланированная денежная машина. Вы в этом сами сможете убедиться, а возможно, уже сейчас наша статистика бьет все рекорды! Без рекламы работать невозможно, но она должна быть своевременна и постоянна!

УЧАСТНИКИ
Основная слагаемая любого проекта. Многие "админы" этого не понимают, а именно участники - это и есть успех! Мы всем рады, независимо от суммы Ваших инвестиций! Став участником нашего проекта, не ленитесь! Оставьте отзыв в соцсетях, отстаивайте проект! Вы вложили сюда свои деньги! Деньги любят тишину, а вот проекты шум! Будьте позитивны! Позитивный коллектив это самая крутая поддержка! Позитивный и богатый коллектив - это наша цель! Со своей стороны мы постараемся максимально взаимодействовать с Вами! Ежедневные отчеты, конкурсы, призы, все это сплотит нас всех. Вы пришли за деньгами, так давайте вместе их зарабатывать!

ПРОЕКТ
Мы довольно опытная команда и умеем "делать" проекты! У нас нет документов, якобы мы официальная компания (документы стоят около 200$-300$)! Такие "официальные" компании открываются и закрываются сотнями! Мы не будем рассказывать сказки о форексе, золоте, нефти, банковской деятельности, недвижимости и микрокредитовании! Но и банальный подход к делу, когда резерв лежит "мертвым грузом", тоже себя изжил! Деньги должны работать! Мы думаем, что уже все слышали, что такое криптовалюта, криптобиржа, криптотрейдеры и объяснять эти понятия не будем! Сразу скажем, мы не профессионалы криптотрейдинга! Но крипто рынок отслеживаем, мало того основные активы храним в криптовалюте! Почему? Потому что криптовалюта постоянно растет в цене. Не все монеты, но такие основные как Bitcoin, Dash, Etherium, показывают стабильный, атомный рост! К примеру Etherium вырос с начала года, в среднем на 900%! Это нереальная прибыль! Так вот, 70% резервного фонда будет храниться в криптовалюте! По всем прогнозам криптовалюта продолжит рост! А соответсвенно резерв проекта будет только расти! Вот такое не хитрое решение позволит нам выплачивать проценты не только за счет новых поступлений, но и за счет естественного роста резервного фонда!

Инвестиционные планы:

1. 2-8% в день

Мин/макс депозит: 50 ₽/100000 ₽

Платежные системы: Payeer

Выплаты: автомат

Реф.система: 10%

Тех часть: SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

Дата: 24.09.2017 11:32:15 (UTC+3)
Дата оплаты: 24.09.2017 11:32:24 (UTC+3)
Получатель платежа: MONEYSPEED / moneyspeed.club
Товар: Make 11200.00 RUB deposit
Счет к оплате: 1388
Счет в Payeer: 49793757
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 200.28 USD
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif
NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 13:09
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 176
Благодарностей: 26
УГ: 7
КП: 0.000
подарки
Re: MoneySpeed - moneyspeed.club
Проект без кабины инвестора.
Админу нужны очень срочно деньги)))
__________________
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InvestBit на форуме  
Старый Сегодня, 13:12
#3
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,749
Благодарностей: 2,402
УГ: 4
КП: 0.374
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награды Волшебный горшочек 
Re: MoneySpeed - moneyspeed.club
А не в МЛМ-ках ему место ?
__________________
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xdendi на форуме  
Старый Сегодня, 13:16
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,056
Благодарностей: 127
УГ: 50
КП: 0.050
Re: MoneySpeed - moneyspeed.club
Цитата:
Сообщение от xdendi Посмотреть сообщение
А не в МЛМ-ках ему место ?
Именно там, самое ему и место
__________________
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 13:21
#5
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 1,884
Благодарностей: 485
УГ: 2546
КП: 0.058
Re: MoneySpeed - moneyspeed.club
Цитата:
Сообщение от InvestBit Посмотреть сообщение
Проект без кабины инвестора.
Кабина там всё-таки есть, просто туда вход без пароля.
__________________
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WOH вне форума  
Старый Сегодня, 13:26
#6
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,810
Благодарностей: 179
УГ: 4
КП: 0.000
Re: MoneySpeed - moneyspeed.club
Цитата:
Сообщение от xdendi Посмотреть сообщение
А не в МЛМ-ках ему место ?
Я бы сказал где ему место, но здесь нельзя выражаться.
__________________
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