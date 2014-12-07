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sea-sun-sand

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Старый Сегодня, 12:55
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
sea-sun-sand
Всем привет!
Расскажу про проект который открылся 23.09.2017.
тарифные планы
155% 3 дня 3$ - 50$
225% 7 дней 10$ - 200$
315% 15 дней 50$ - 2000$
Реферальная программа 7%-2%-1%
Ссылка для регистрации sea-sun-sand.com
скрин с выплатой.
Миниатюры
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copmen на форуме  
Старый Сегодня, 13:22
#2
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 1,884
Благодарностей: 485
УГ: 2546
КП: 0.058
Re: sea-sun-sand
copmen, Вы 5 сообщений набивали чтобы эту тему открыть?
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WOH вне форума  
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