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Пойдём ли мы по стопам Японии? Госдума отложит законопроект о криптовалютах.

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Старый Сегодня, 12:37
#1
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Регистрация: 11.06.2017
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Пойдём ли мы по стопам Японии? Госдума отложит законопроект о криптовалютах.

Вновь всплывают новости о том, что Государственная Дума РФ в сотый раз отказывается от легализации криптовалюты. В ходе выступления в Казани об этом сообщил руководитель, ответственный за риски инвестиций в данную сферу. Правительство пока имеет много сомнений, поэтому отказывается писать закон именно сейчас. Однако рабочая группа специалистов приготовила ещё один законопроект, описание которого не упоминалось в ходе беседы. Эта же группа занимается наблюдением за данной сферой, как в инвестиционной перспективе, так и в перспективе безопасности. Регулярные новости о действиях правительства по отношению к технологии пугает рынок. Поэтому специалисты в Думе держать грамотную дистанцию и пока пытаются не мешать вкладчикам.

С одновременным прессингом и сомнениями руководство информационного сектора поддерживает технологию блокчейна и даже проводит конкурсы по её модернизации. Это очень хорошо может сказаться на экономике: новые инвестиции, поддержание смарт-контрактов во всех отраслях, усовершенствование банковских систем и многое другое. Сейчас данные конкурсы являются основами исследования криптовалюты. На их базе и будет строиться законопроект о регулировании.

Основные проблемы. Почему это будет не скоро?

С поддержанием технологии назревают и проблемы. Очень трудно разработать систему противодействия мошенничеству и рискам. Нельзя думать, что только инвесторов интересует ситуация с биржами, с Китаем. Все хардфорки, все взломы доселе известны нашему правительству. Если это пугает нас только поверхностно, то Думу пугает в двойне. Прежде чем закон вступит в силу, группа специалистов ещё не раз перепроверит систему на возможность блокировать транзакции, которые направлены на финансирование терроризма и получение незаконных доходов. Анализ современных технологий должен быть очень строгим, но не должен пугать инвесторов.

Законопроект откладывается также из-за отсутствия единого центра, который бы регулировал всю деятельность с криптовалютой в одной единой точке. Есть министры финансов, есть центральные банки, есть председатели и президенты. У криптовалюты ничего подобного нет. Существуют только комиссии.

Несмотря на то, что вокруг всего этого стоит множество людей, множество опытных программистов, пока сложно найти специалистов высокого класса, которым можно доверять. Большинство интересует валютная составляющая, а не процветание технологии блокчейн с целью улучшить благосостояние людей. Кстати, его сейчас даже практикуют и в медицине. Нет базы для воспитания новых специалистов. После этого даже назревает вопрос о создании образовательной ниши. Блокчей институт – круто?

Мнения по регулированию криптовалюты опять расходятся. Российские ведомства работают не согласовано, Центральный банк на фоне негативного отношения к криптовалюте высказывается отрицательно. Все прорачат, что настоящее развитие криптовалюты в России – пустые слова. Не будет бизнеса, не будет нормальных законов. Радует только то, что блокчейн начал буквально спасать некоторым не только кошельки, но и жизни.

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Автор: Nusk
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru
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