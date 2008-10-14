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Для кого форекс партнерка
Так для кого форекс партнерка подойдет или все-таки есть, какие то ограничения?
Думаю, ответ на этот вопрос очень прост – да для всех кто хочет найти для себя приличный и стабильный заработок.
Но в первую очередь она подойдет для тех, кто уже попробовал себя в трейденге и не зависимо от того добился ли он там успехов или нет.
Конечно, если человек успешно торгует на Форексе, то он может делиться своими успехами с новичками и привлекать новых людей и тем самым организовать себе дополнительный доход.
Но, также ни для кого не секрет, что около 90% трейдеров рано или поздно покидают Форекс и пытаются найти себе другие стабильные источники заработка. Поэтому очень жалко, что такие люди, которые потратили очень много времени на изучение этого очень интересного вида заработка, а также возможно и какие то финансы, просто возьмут и уйдут. Ведь они обладают очень богатым багажом знаний по работе на рынке Форекс и смогли бы им поделиться с новичками.
Поэтому прекрасной альтернативой для них, было бы заняться выгодной форекс партнеркой.
Я считаю, что это отличный шанс для этих людей, так как дает им шанс остаться на форексе хоть и не в качестве трейдера, а в качестве партнера, что даст ему моральное удовлетворение и финансовое благополучие.
Так что не спешите уходить от своего брокера и присмотритесь к его или другим или к нескольким сразу партнерским программам, и я уверен, что вы подберете для себя, что то интересное.
P.S. Уверен, что форекс партнерки подойдут также и кому то еще и кому подскажете вы участники этого форума, а также поделитесь своим опытом по продвижению их в Интернете.