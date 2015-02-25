7 историй успешных предпринимателей о борьбе и успехе

Любой предприниматель встречает проблемы на своем пути. Независимо от того, как хорошо вы подготовились и продумали все наперед — у вас все равно могут быть проблемы, ведь некоторые вещи в этом мире зависят не только от нас, но и от других людей.
Некоторые люди думают, что совершать ошибки и быть «морально избитым» - недопустимо. Да, это так. Но, к сожалению, с большой вероятностью вы переживете подобные ощущения неоднократно. Боль, печаль и чувство само негодования заставляют вас двигаться вперед, ведь никакой нормальный человек не хочет «оставаться в болоте» и быть лузером
.
Понятное дело, из подобных «историй преодоления препятствий на своем пути» можно вынести очень много важных жизненных уроков. Найдя в интернете достаточно информации о том, как успешные предприниматели начинали свой путь, боролись со своими первыми проблемами и что они узнавали нового, преодолевая свои ошибки, я решил поделиться этой информацией с вами.
Ну что, поехали!
Люк Холден: умение видеть общую картину
Когда вас поглотило чувство отчаяния из-за нехватки денежных средств, вы можете сократить свою потребность в деньгах, переосмыслив свои истинные ценности и увидев «общую картину» положения ваших дел. Те предприниматели, которые без особого «нытья» могут преодолевать подобные трудности, будут лучшими в своем деле, и, что более важно — они дольше других, обычных предпринимателей, смогут заниматься своим делом.
Люк Холден
- основатель компании Luke Lobster
, которая имеет очень высокие показатели в сфере торговли морепродуктами. Когда ему задали вопрос о том, так ли важно умение видеть общую картину, он ответил: «Если вы действительно считаете себя хорошим предпринимателем, то вы всегда должны стремиться к изменениям и развитию вашей компании. Я не знаю, идете ли вы по правильному пути, но одно я знаю точно — если это потребуется, то вы должны уметь проложить для себя новый путь».
Люк продолжает: «Наша компания тоже сталкивалась с проблемой того, как смотреть на общую картину положения наших дел, не забывая о важных деталях. Когда наш поставщик больше не смог удовлетворять спрос наших клиентов, мы все равно придерживались тех обещаний, которые давали своим клиентам. Знаете, что мы сделали? Все деньги, которые мы заработали посредством использования поставщика, мы инвестировали в строительство своей собственной компании по производству морепродуктов. Как можно увидеть сейчас: хоть это решение было очень рискованным, оно оказалось правильным. Мы рисковали потерять своих клиентов, но все обошлось. Сейчас мы стараемся каждый день расширять границы нашей компании, создавая все новые и новые отношения».
Росс Сапир: создание хорошей репутации
Некоторые предприниматели открывают свой бизнес в тех отраслях, которые известны буквально почти во всех уголках нашей планеты. Другие же решают самостоятельно проложить свой путь в непримечательных для всего мира отраслях. Росс Сапир
(основатель компании Roadway Moving
, которая занимается транспортировками) пошел по второму пути. На вопрос о том, как он построил безупречную репутацию в не очень популярной отрасли, он ответил: «Ранее я работал в одной стремительно развивающейся и популярной отрасли. Но в этой работе была одна проблема, которая постоянно выводила меня из себя. Коммуницируя с клиентами, нашей целью было лишь вытащить из них все больше денег. Мы не ценили и не заботились о них. После этого, когда я решил попробовать себя в отрасли транспортировок, я понял, что создание хорошей репутации — это самая сложная вещь, которую я делал в своей жизни
».
Сапир сказал, что его целью было построить бизнес, который помогал бы людям «относится к транспортировке своих вещей как к обычному, нераздражающему делу». Он продолжал: «Чтобы сделать это, мне пришлось больше инвестировать в своих сотрудников и работать усерднее, чем кто-либо другой. Мне пришлось пойти по невыгодному пути, чтобы заслужить у своих клиентов действительно хорошую репутацию, но оно того стоило».
Сара Солцберг: импровизировать, когда это необходимо
Актеры и предприниматели имеют общую черту: им обоим нужно быть мастерами импровизации. Способность по мере необходимости принимать смелые и рискованные решения может привести вас к раннему успеху. Но не забывайте, что в данном случае очень большое значение имеет вашее умение анализировать.
Когда Сару Салцберг
(основатель агенства Bohemia Realty Group
) спросили, что помогло ей достичь успеха, она ответила: «Создание агентства по недвижимости было непростой задачей, но мой предыдущий опыт в области театральной игры и импровизации сильно помог мне и моей команде достичь успеха».
Солцберг так же говорит, что «Создание чего-то стоящего из ничего — это именно то, что делают артисты. Некоторые вещи, которые я использовала в своих театральных начинаниях, легко можно перенести в мир бизнеса — зная, как творчески мыслить, решать проблемы, всегда быть объективным и работать в команде, вы все с большей вероятностью сможете создать успешную компанию».
Артем Машков: стресс
Любой человек, который будет заниматься предпринимательским делом, познает на себе, что такое хронический стресс. Стресс — это давление, которое с одной стороны может помочь вам двигаться вперед, а с другой — лишь вредит вашей нервной системе.
Артем Машков
— успешны серийный предприниматель, живущий в Нью-Йорке
. Он говорит: «Стресс чуть не убил меня. Около 3 лет назад я похудел на 10 килограмм. Такой расклад был не из-за того, что дела по работе шли плохо. Я был поглощен стрессом из-за того, что все наоборот шло слишком хорошо. Звучит как бред, но это реально. Из-за большой занятости и огромного количества предложений я не мог определиться со своим решением, что и делало меня грустным. Но потом я познал путь Дзен, начал обращать больше внимания на свое благополучие, и, в итоге, стресс ушел. Стресс накапливается у нас внутри, хоть и поступает извне. Вы сами либо накапливаете в себе стресс, либо избавляетесь от него».
Александр Акер: поиск нового бизнеса
У каждого предпринимателя есть один, самый главный страх: а что, если вдруг все мои клиенты или поставщики исчезнут? Что, если через месяц весь мой доход исчезнет? Что, если это произойдет даже не по моей вине?
Александр Акер
(президент креативного агентства Adventure House
) осознает, что положение дел его бизнеса зависит от многих обстоятельств. Это означает, что даже надежные постоянные клиенты могут исчезнуть в одночасье, например, из-за каких-то бюджетных ограничений. Осознав это, Акер сделал поиск новых видов бизнеса своей постоянной привычкой.
Александр говорит: «Клиенты появляются, клиенты уходят; тренды меняются, спрос тоже меняется, поэтому путь к успеху всегда вымощен выбоинами и провалами. Чтобы не попасть в передрягу, вы должны понимать, какие виды бизнеса сейчас популярны. Регулярно посещайте конференции, смотрите интервью у уже успешных людей, ведь таким образом у вашей компании будет появляться все больше возможностей. Это поможет вам строить планы на будущее и уверенно идти к своей цели».
Ян Росс: поддерживайте уровень своей энергии на достаточном уровне
Как только вы откроете свой бизнес, вы будете переполнены энтузиазмом и желанием творить, но чем дольше вы будете заниматься своим бизнесом, тем обыденней для вас будет казаться эта работа. Ян Росс
(основатель компании Expert Engines
) рассказал, как ему приходилось продолжать вести энергичный образ жизни не смотря на то, что со временем его энтузиазм угасал все сильнее и сильнее.
Росс говорит: «Когда вы начинаете работать над новым бизнесом, у вас есть столь необходимый настрой на успех. Но когда я встречал все больше преград на своем пути, я терял свою мотивацию и думал, что то, что я делаю, на самом деле не ценно для меня. Независимо от того, каким делом вы будете заниматься — подобное чувство обязательно когда-то найдет вас. Переступите через данные дурные мысли, ведь слезами делу не поможешь. Если вы будете достаточно упорным, то вас будет невозможно остановить — вы все сможете!»
Майкл Тесалона: автоматизация рабочего процесса
Некоторые предприниматели достигают таких высот в своем деле, о которых даже они в начале своего пути не мечтали. Хорошо — у них есть все, но они по-прежнему тратят большую часть своего времени на работу. Согласитесь, в подобной ситуации было бы неплохо отдохнуть, сделать для свой рабочий график несколько более гибким и комфортным… И вот в этот момент, чтобы одновременно не проигрывать в продуктивности и тратить меньше времени на работу, многие предприниматели думают об автоматизации своего рабочего процесса. Майкл Тесалона
(основатель компании Bradford & Crabtree
) является одним из таких предпринимателей.
Майкл говорит: «Я всегда был одержим идей автоматизировать свой рабочий процесс. Например, я хотел бы иметь в своем распоряжении машину, которая говорила мне, какой приблизительный доход может получить моя компания за этот месяц. Реализация этой идеи заняла много времени, потребовала много специализированных знаний и уму денег, но оно того стоило. Все свелось к тому, что я тратил меньше времени на свою работу — ну не прелесть ли это?»
Вывод
Прочитав все эти истории, можно сделать один очень важный вывод — для любого предпринимателя очень важна сила воли. Вероятно, по причине нехватки силы воли большинство стартапов терпят неудачу. Нехватка бюджета, конфликты в команде, проблемы с клиентами — эти вещи могут выбить вас из своей колеи. Не всем хватает сил продержаться, поэтому в нашем мире не все люди богатые, умные и успешные. Всегда поднимайтесь, даже если вы упали
. Это ваш путь — лишь вам решать, когда сдаваться, а когда продолжать подниматься и двигаться вперед.
Надеюсь вы поняли то, что я хотел до вас донести — все в ваших руках. Удачи!
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Автор: Kaneki
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