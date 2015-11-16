В Дубаи начали ставить бесплатные солнечные батареи на дома граждан этого эмирата

Электронное издание из Объединенных Арабских Эмиратов под названием "emirates24/7.com
" пишет, что местное жилищно-коммунальное Управление (DEWA) начало производить монтаж бесплатных солнечных панелей для жителей района Хатта, который располагается на северо-востоке эмирата Дубай.
Руководство DEWA пошло на такой шаг, поскольку поддерживает инициативу руководства этого государства уже в недалёком времени превратить эмират Дубай в один самых экологически чистых городов мира. А еще сообщается, что комплексный план развития района Хатта уже ранее предусматривал установку на домах местных жителей именно таких бесплатных солнечных панелей.
Такие шаги сосредоточены на том, чтобы местные жители в конечном итоге перешли бы из потребителей электроэнергии в статус производителей чистой электроэнергии в своём районе постоянного проживания. Ну и конечно, это будет также таким вот вкладом в меры по защите окружающей среды, чтобы сохранить её для будущих поколений дубайцев.
Между тем, представители DEWA уже нанесли свои визиты во многие здания в Хатте и рассказали проживающим в них о том, как будет происходить процесс монтажа солнечных панелей на крышах их зданий. Кроме того, они представили владельцам домов компанию-оператор Etihad ESCO DEWA, которая будет нести ответственность за техобслуживание и управление этими монтируемыми сейчас панелями. По планам, монтаж солнечных панелей во всём дубайском районе Хатта должен быть закончен уже через 4 месяца после старта.
И как сказал в своём интервью изданию "emirates24/7.com" генеральный директор DEWA господин Аль Тайер: "Я хотел бы напомнить всем, что именно глава Дубая шейх Мухаммад бен Рашид Аль Мактум, некоторое время тому назад выступил с инициативой известного уже многим комплексного плана развития нашего района Хатта. Со своей стороны DEWA является генеральным партнером в осуществлении этого важного как для властей так и для всех жителей плана. Мы стараемся как можно сильнее мотивировать наших граждан участвовать в программе подключения к солнечной энергии "Шамс Дубай" (Shams Dubai), которая увязана с ранее принятой стратегией "Dubai Clean Energy Strategy 2050". Данная стратегия подразумевает поэтапный переход Дубая в международный хаб "зеленой экономики" и чистой электроэнергии и как видите мы настойчиво движемся к этой цели!"
Специально для mmgp.ru
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