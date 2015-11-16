Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,656 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Дубаи начали ставить бесплатные солнечные батареи на дома граждан этого эмирата

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:44
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,046
Благодарностей: 1,477
УГ: 28
КП: 0.206
подарки
В Дубаи начали ставить бесплатные солнечные батареи на дома граждан этого эмирата


Электронное издание из Объединенных Арабских Эмиратов под названием "emirates24/7.com" пишет, что местное жилищно-коммунальное Управление (DEWA) начало производить монтаж бесплатных солнечных панелей для жителей района Хатта, который располагается на северо-востоке эмирата Дубай.

Руководство DEWA пошло на такой шаг, поскольку поддерживает инициативу руководства этого государства уже в недалёком времени превратить эмират Дубай в один самых экологически чистых городов мира. А еще сообщается, что комплексный план развития района Хатта уже ранее предусматривал установку на домах местных жителей именно таких бесплатных солнечных панелей.

Такие шаги сосредоточены на том, чтобы местные жители в конечном итоге перешли бы из потребителей электроэнергии в статус производителей чистой электроэнергии в своём районе постоянного проживания. Ну и конечно, это будет также таким вот вкладом в меры по защите окружающей среды, чтобы сохранить её для будущих поколений дубайцев.

Между тем, представители DEWA уже нанесли свои визиты во многие здания в Хатте и рассказали проживающим в них о том, как будет происходить процесс монтажа солнечных панелей на крышах их зданий. Кроме того, они представили владельцам домов компанию-оператор Etihad ESCO DEWA, которая будет нести ответственность за техобслуживание и управление этими монтируемыми сейчас панелями. По планам, монтаж солнечных панелей во всём дубайском районе Хатта должен быть закончен уже через 4 месяца после старта.

И как сказал в своём интервью изданию "emirates24/7.com" генеральный директор DEWA господин Аль Тайер: "Я хотел бы напомнить всем, что именно глава Дубая шейх Мухаммад бен Рашид Аль Мактум, некоторое время тому назад выступил с инициативой известного уже многим комплексного плана развития нашего района Хатта. Со своей стороны DEWA является генеральным партнером в осуществлении этого важного как для властей так и для всех жителей плана. Мы стараемся как можно сильнее мотивировать наших граждан участвовать в программе подключения к солнечной энергии "Шамс Дубай" (Shams Dubai), которая увязана с ранее принятой стратегией "Dubai Clean Energy Strategy 2050". Данная стратегия подразумевает поэтапный переход Дубая в международный хаб "зеленой экономики" и чистой электроэнергии и как видите мы настойчиво движемся к этой цели!"

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59c6ed8c657e0
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Украинские солнечные жалюзи SolarGaps начали сбор средств на Kickstarter CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.05.2017 11:47
Немцы будут устанавливать солнечные батареи на крыши грузовиков moskva Новости технологий и интернета 3 21.04.2017 21:40
Tesla перевела на солнечные батареи остров в Тихом океане tigr Новости технологий и интернета 11 27.11.2016 08:18
Илон Маск представил солнечные крыши и батареи moskva Новости технологий и интернета 8 01.11.2016 19:46
Солнечные батареи нового поколения будут превращать углекислый газ в топливо bizneser Новости технологий и интернета 4 03.08.2016 16:51

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар tigr
Океан банк - oceanbank.ru
От tigr в разделе «Список проблемных банков России»
Аватара нет
speedup-faucet.com/faucet,55 Satoshi Every 55 Minutes,faucethub
От chibis00 в разделе «Краны»
Аватар Tr@der
Финансовые системы России и Украины завязаны
От Tr@der в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Проект LiveArt ищет, дилеров, представителей в регионах, новое направление в искусств
От sanbase в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар Resnitsi
Китай открестился от статуса крупнейшей экономики в мире
От Resnitsi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар NETWEB-monitor
Bablo-birds - Bablo-birds.ru
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
423,656
Тем
490,270
Сообщений
12,217,756

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram