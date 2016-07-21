Coinbase ввели дополнительную защиту хранилища Эфириума и Лайткоина

Coinbase хочет обезопасить хранение Лайткоина и Эфириума на своей площадке
На платформе кошелька Coinbase реализована возможность хранения криптовалют Litecoin и Ethereum в хранилище. Оно предназначено для хранения криптовалюты на долгое время с дополнительными методами безопасности.
Специалисты Coinbase сообщили, что криптовалюта в хранилище будет дополнительно защищена задержкой транзакций на 2 суток. Так же что бы подтвердить платеж нужно будет ввести коды полученные на электронную почту и мобильный телефон. Для самых осторожных добавлена возможность подтверждений транзакций через несколько доверенных пользователей.
Ранее существовало хранилище для биткоина и хорошо для себя зарекомендовало. Теперь специалисты решили реализовать такую функцию для лайткоина и эфирума. Для открытия хранилища потребуется открыть дополнительный аккаунт для вкладов.
Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com