Хакеры научились блокировать iPhone и Mac технику для вымогания биткоинов

Хакеры научились удалено блокировать Apple технику и вымогать биткоины за разблокировку
Неизвестная хакерская группировка научилась блокировать iPhone и другую Mac технику через взлом iCloud. После взлома на технике появляется окошко для ввода кода для разблокировки устройства и просьбой оплатить ее в биткоинах.
Информацию начали распространять пользователи Twitter. В своих сообщениях они указывали о экране блокировки с вымоганием суммы в 0,01 биткоин.
Предполагается, что кто-то слил в даркнет базу данных iCloud, через кабинет которого и происходят взломы. Хакеры получив данные заходят в iCloud и в разделе "найти мой iPhone" блокируют устройство.
Специалисты Apple советуют на время отключить данную функцию в своих телефонах, дабы не попасться на удочку злоумышленников. Так же нужно включить аутентификацию в два этапа. Если эти методы не помогут нужно обращаться к специалиста технической поддержки Apple.
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По материалам forklog.com