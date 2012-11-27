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Хакеры научились блокировать iPhone и Mac технику для вымогания биткоинов

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Хакеры научились блокировать iPhone и Mac технику для вымогания биткоинов


Хакеры научились удалено блокировать Apple технику и вымогать биткоины за разблокировку

Неизвестная хакерская группировка научилась блокировать iPhone и другую Mac технику через взлом iCloud. После взлома на технике появляется окошко для ввода кода для разблокировки устройства и просьбой оплатить ее в биткоинах.

Информацию начали распространять пользователи Twitter. В своих сообщениях они указывали о экране блокировки с вымоганием суммы в 0,01 биткоин.

Предполагается, что кто-то слил в даркнет базу данных iCloud, через кабинет которого и происходят взломы. Хакеры получив данные заходят в iCloud и в разделе "найти мой iPhone" блокируют устройство.

Специалисты Apple советуют на время отключить данную функцию в своих телефонах, дабы не попасться на удочку злоумышленников. Так же нужно включить аутентификацию в два этапа. Если эти методы не помогут нужно обращаться к специалиста технической поддержки Apple.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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Метки
биткоин, криптовалюта, хакерская атака
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