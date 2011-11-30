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Сооснователю Рокетбанка отказались сдавать квартиру в Москве из-за "бомжеватого" вида



Олег Козырев управляет в российской столице одним из пока немногих виртуальных банков на нашем финансовом рынке и это Рокетбанк. Естественно, раз он является главным управленцем такого известного и популярного в России банка, то получает за эту работу хорошие деньги - явно не одну тысячу долларов в месяц, что является средней зарплатой по Москве. А раз деньги у него водятся, что конечно, он привык жить комфортно и мало в чём себе отказывать. Однако, недавняя история, случившаяся с ним и которая вообщем-то касается финансовых вопросов его просто поразила и вот как её он описал на своей странице в Фейсбуке.



"Захотел значит я сменить свою старую квартиру на новую. Искал в Интернете 2 недели и наконец на сайте агентства недвижимости Chase R.E.S. увидел то что именно и хочу. Жильё располагается на улице Кропоткинской, это центр Москвы, просторное, потолки - выше некуда, после отличного ремонта, в наличии террасы и 2 парковочных места и хотя машины у меня нет, однако как говориться на всякий случай. Цена этой квартиры очень кусается, но живём то один раз и поэтому мне денег не жалко. Звоню риэлтору по имени Маргарита и спрашиваю сразу про кота - могу заселиться с ним? Получаю положительный ответ и договариваемся о встрече вечером" - написал молодой банкир.



"Итак, наступает вечер и со своей девушкой Викой прихожу к месту проведения моих романтических вечеров с ней, т.е. к подъезду дома, где находится моя будущая арендуемая квартира. Оделись как на прогулку - на мне свитер, как на том фото, где я типа "рвал кабель", а моя любимая в дорогих хипстерских кроссовках с текстом на них "Хей байби" (на английском). Позвонили в звонок и через стеклянную дверь увидели, что нам направляется наша Марго. Дверь открывается, она осматривает нас сверху донизу и задает язвительный вопрос: "Так это вы что-ли пришли смотреть квартиру за ххххх тысяч?" Естественно даю положительный ответ, сверкая яркой улыбкой. Дама меняется резко в лице и презрительно кидает в ответ: "Пускать никого не буду и показывать тоже, давайте, до свидания!" и резко закрывает дверь. Всё, занавес!"



Пришлось уйти практически с позором как говорится "не солоно хлебавши".



Миллионер Козырев там же в Фейсбуке продолжил: "Вот так - учреждаешь фактически свой виртуальный банк, продав для этого за миллионы долларов компанию Darberry, получаешь за это право появляться на работе и на досуге в том чём хочешь, а тут такой вот облом. Даже не ожидал. А вообще интересно - ведь не продав мне такую дорогую услугу у этого риэлторского агентства снизятся финансовые показатели, а сама риэлтор не получит бонус - вот как так можно относится к людям?



Правда в итоге эта история всё же завершилась "хеппи эндом". Директор Chase R.E.S. принесла свои извинения за поведение Маргариты и написала в Фейсбуке, что оштрафует её, плюс Козырева тут же пригласили в офис агентства и уже оттуда Олег направился смотреть ту же самую квартиру, но с другим агентом. Так что романтические вечера со своей любимой в новой дорогущей квартире, ему видимо не придется отменять....



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c6dcd87c568 Олег Козырев управляет в российской столице одним из пока немногих виртуальных банков на нашем финансовом рынке и это Рокетбанк. Естественно, раз он является главным управленцем такого известного и популярного в России банка, то получает за эту работу хорошие деньги - явно не одну тысячу долларов в месяц, что является средней зарплатой по Москве. А раз деньги у него водятся, что конечно, он привык жить комфортно и мало в чём себе отказывать. Однако, недавняя история, случившаяся с ним и которая вообщем-то касается финансовых вопросов его просто поразила и вот как её он описал на своей странице в Фейсбуке."Захотел значит я сменить свою старую квартиру на новую. Искал в Интернете 2 недели и наконец на сайте агентства недвижимости Chase R.E.S. увидел то что именно и хочу. Жильё располагается на улице Кропоткинской, это центр Москвы, просторное, потолки - выше некуда, после отличного ремонта, в наличии террасы и 2 парковочных места и хотя машины у меня нет, однако как говориться на всякий случай. Цена этой квартиры очень кусается, но живём то один раз и поэтому мне денег не жалко. Звоню риэлтору по имени Маргарита и спрашиваю сразу про кота - могу заселиться с ним? Получаю положительный ответ и договариваемся о встрече вечером" - написал молодой банкир."Итак, наступает вечер и со своей девушкой Викой прихожу к месту проведения моих романтических вечеров с ней, т.е. к подъезду дома, где находится моя будущая арендуемая квартира. Оделись как на прогулку - на мне свитер, как на том фото, где я типа "рвал кабель", а моя любимая в дорогих хипстерских кроссовках с текстом на них "Хей байби" (на английском). Позвонили в звонок и через стеклянную дверь увидели, что нам направляется наша Марго. Дверь открывается, она осматривает нас сверху донизу и задает язвительный вопрос: "Так это вы что-ли пришли смотреть квартиру за ххххх тысяч?" Естественно даю положительный ответ, сверкая яркой улыбкой. Дама меняется резко в лице и презрительно кидает в ответ: "Пускать никого не буду и показывать тоже, давайте, до свидания!" и резко закрывает дверь. Всё, занавес!"Пришлось уйти практически с позором как говорится "не солоно хлебавши".Миллионер Козырев там же в Фейсбуке продолжил: "Вот так - учреждаешь фактически свой виртуальный банк, продав для этого за миллионы долларов компанию Darberry, получаешь за это право появляться на работе и на досуге в том чём хочешь, а тут такой вот облом. Даже не ожидал. А вообще интересно - ведь не продав мне такую дорогую услугу у этого риэлторского агентства снизятся финансовые показатели, а сама риэлтор не получит бонус - вот как так можно относится к людям?Правда в итоге эта история всё же завершилась "хеппи эндом". Директор Chase R.E.S. принесла свои извинения за поведение Маргариты и написала в Фейсбуке, что оштрафует её, плюс Козырева тут же пригласили в офис агентства и уже оттуда Олег направился смотреть ту же самую квартиру, но с другим агентом. Так что романтические вечера со своей любимой в новой дорогущей квартире, ему видимо не придется отменять....Специально для mmgp.ru

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