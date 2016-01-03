"Оплатить товары на Amazon можно будет биткоинами уже в октябре" - Алтучер

"Amazon интегрирует оплату биткоинов уже в следующем месяце" заявление Алтучера
Известный американский инвестор Джеймс Алтучер заявил, что Amazon октябре 2017 года на площадке Amazon появится возможность оплаты товаров криптовалютой биткоин. Такую информацию Джеймс представил в еженедельной почтовой рассылке своим подписчикам.
Алтучер рассказал, что информацию он получил от главы Amazon Web Services Скотта Маллинза, а публично об этом могут заявить 26.10.17 на телефонной конференции.
Amazon всегда идет на шаг вперед конкурентов, по этому внедрение оплаты биткоином это выбор без выбора. Это может принести огромную прибыль компании и стать историческим решением.
Ранее в пользу биткоина уже высказывались представители eBay и если Amazon не хочет потерять часть рынка они будут обязаны использовать криптовалюты.
Вполне возможно, что внедрение криптовалюты пройдет в партнерстве с Digital Currency Group, которые имею договорные обязательства с Amazon с прошлого года.
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По материалам forklog.com