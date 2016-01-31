Resonance-capital.eu-Рефбек 367%-11% на все вклады

Всем привет! Предлагаю рефбек в проект Resonance-capital
в размере 367% что составляет 11%
от суммы депозита, независимо от того какой это депозит первый, второй, третий или десятый.
Платежные системы:
Perfect Money
ADVCash
Тема развитие проекта на форуме ММГП:
mmgp.ru/showthread.php?t=502189
Консультации по регистации в проекте в скайпе или месенджере Telegram - самый оптимальный на сегодня вариант, мой логин - @Danilcomp
Условия предоставления:
Ссылка для регистрации: resonance-capital.eu/danilcomp
скопируйте и вставьте в строку браузера для тех кто не любит чистить куки, проверяйте кто Вас пригласил.
Ваш пригласитель: Danilcomp
После регистрации - отписываемся мне в личке или телеграмме - я проверяю действительно ли вы зарегистрировались со мной, хотя в кабине все можно проверить самостоятельно, да и на стадии регистрации тоже сразу все видно.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, телеграмме, - логин вашего аккаунта, сумму депозита.
Сообщаете мне Ваш номер счета Перфект Мани или Advcash или можно перевести внутренним переводом, что гораздо проще и быстрее. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Комиссия платежной системы на получателе.
После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор, получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственность за свои инвестиции несете вы сами!
Всем удачных инвестиций и профита!
P.S.
Принцип идеального инвестирования в проекте, сделать вклад до понедельника, чтобы купленные портфели начали работать всю неделю и в пятницу вы получаете начисление, а в субботу выплаты.
Самый удачный вариант это покупка портфелей Старт, Бронза по 50 или 100 и по 150 или 700. При каждой покупке портфелей вам дают в подарок 10 и 30 долларовые пакеты, которые работают по 28 дней и вы их получаете каждую пятницу частями по 4ре выплаты.