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Resonance-capital.eu-Рефбек 367%-11% на все вклады

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:20
#1
Профессионал
 
Имя: Даниил
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.01.2016
Сообщений: 964
Благодарностей: 1,688
УГ: 9
КП: 0.022
Resonance-capital.eu-Рефбек 367%-11% на все вклады
Всем привет! Предлагаю рефбек в проект Resonance-capital в размере 367% что составляет 11% от суммы депозита, независимо от того какой это депозит первый, второй, третий или десятый.

Платежные системы:
Perfect Money
ADVCash

Тема развитие проекта на форуме ММГП:

mmgp.ru/showthread.php?t=502189

Консультации по регистации в проекте в скайпе или месенджере Telegram - самый оптимальный на сегодня вариант, мой логин - @Danilcomp

Условия предоставления:

Ссылка для регистрации: resonance-capital.eu/danilcomp скопируйте и вставьте в строку браузера для тех кто не любит чистить куки, проверяйте кто Вас пригласил.

Ваш пригласитель: Danilcomp



После регистрации - отписываемся мне в личке или телеграмме - я проверяю действительно ли вы зарегистрировались со мной, хотя в кабине все можно проверить самостоятельно, да и на стадии регистрации тоже сразу все видно.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, телеграмме, - логин вашего аккаунта, сумму депозита.
Сообщаете мне Ваш номер счета Перфект Мани или Advcash или можно перевести внутренним переводом, что гораздо проще и быстрее. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Комиссия платежной системы на получателе.

После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор, получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственность за свои инвестиции несете вы сами!

Всем удачных инвестиций и профита!

P.S. Принцип идеального инвестирования в проекте, сделать вклад до понедельника, чтобы купленные портфели начали работать всю неделю и в пятницу вы получаете начисление, а в субботу выплаты.

Самый удачный вариант это покупка портфелей Старт, Бронза по 50 или 100 и по 150 или 700. При каждой покупке портфелей вам дают в подарок 10 и 30 долларовые пакеты, которые работают по 28 дней и вы их получаете каждую пятницу частями по 4ре выплаты.
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

Обмен валют Надежно, проверено на себе, рекомендую.
Последний раз редактировалось DanilComp; Сегодня в 01:25.
DanilComp на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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