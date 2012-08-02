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Марк Цукерберг продаст акции Facebook на $ 12,7 млрд для благотворительности

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Марк Цукерберг продаст акции Facebook на $ 12,7 млрд для благотворительности
В пятницу генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сообщил, что он планирует продать до 75 миллионов акций в течение следующих 18 месяцев. При текущей стоимости акций Facebook в $ 170 за штуку, Цукерберг получит от продажи до $ 12,7 млрд.



Генеральный директор Facebook также может продать всего 35 миллионов акций компании, получив от сделки сумму до $ 6 млрд. Цукерберг продаст часть своей доли в собственной компании для финансирования филантропической организации Chan Zuckerberg Initiative, сформированной в конце 2015 года.

Он также заявил, что отзывает план о реклассификации своих акций для создания класса акций без права голоса. Он объявил, что благодаря росту стоимости Facebook в последнее время, он может продать часть своих акций.

За всю свою жизнь Цукерберг планирует отдать 99% своих акций на благотворительность. В переводе на деньги, это около $ 70 млрд.

Перевод специально для mmgp.ru
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