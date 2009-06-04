[pre-ICO] Change Bank 20.09.2017(Бонусы за регу)

Знак социальной активности (SAT)
TOKEN SAT
20 SAT = $ 1 USD при первоначальном размещении монет.
Как держатель токена SAT, вы получите пропорциональную долю прибыли 30%, полученной Sphere Network.
ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ С SAT?
Доля прибыли
30% распределяемой прибыли Sphere Networks напрямую переносится в кошелек Ethereum (ETH) в конце каждого финансового года.
Соответствие ERC20
SAT необходимо поддерживать в кошельке Ethereum, совместимом с ERC20, чтобы воспользоваться преимуществами дивидендов.
ходкий
Примеры кошельков включают MyEtherWallet, Mist, Parity. SAT также торгуется на нескольких биржах, включая DABT.com, Livecoin.net и C-CEX.com.
ДОЛЯ ПРИБЫЛИ
1 - Держите маркеры и получайте дивиденды. Каждый SAT дает вам право на долю прибыли компании.
OR
2 - Продайте свои жетоны. После ICO вы можете продать токен на рынке, чтобы получить немедленную прибыль.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
2016 - Sphere запускает свой веб-релиз после двух с половиной лет разработки. Спустя три месяца были выпущены приложения iOS и Android Sphere.
Q1 2017 - дополнительная разработка Sphere для устранения ошибок, удовлетворения потребностей в поддержке и решения других проблем.
Q2 2017 - Работа начинается с интеграции на рынке и смартфона «Эфириум».
Q3 2017 - Заземление, предназначенное для первоначального предложения монет (ICO), предназначено для обеспечения доступности SAT для пользователей.
Q4 2017 - выпуск новейшей версии интерфейса Sphere.
Q1 2018 - новая безопасность для API и новых мобильных приложений.
Q2 2018 - Децентрализация кошелька.
Q3 2018 - Завершите интеграцию SAT-монеток в платформу Sphere, позволяющую пожертвования и покупки на рынке.
Почему SAT?
ВЫ ДЕЛАЕТЕ ДЕНЬГИ
С каждым кликом, с каждой социальной связью и каждой загруженной страницей вы можете зарабатывать серьезные деньги, когда мы строим лучшую децентрализованную социальную сеть вместе, возвращая власть и прибыль.
УСТАНОВИТЬ БЕСПЛАТНО КРИПТОЦЕНТРИРОВАНИЕМ
Вы можете быть частью чего-то особенного и впервые присутствовать на рождении новой криптовалюты, которая дает власть и прибыль пользователям, а не корпорациям.
ВАШИ ДАННЫЕ, ВАША КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ВАША ПРИБЫЛЬ
Благодаря децентрализованной социальной сети Sphere все ваши личные просмотры и результаты поисковой системы конфиденциально защищены и хранятся от любопытных глаз рекламодателей. И если они хотят заглянуть, они должны заплатить вам!
ПРОДУКТ УЖЕ ВСТРОЕН
У нас есть опытная команда и продукт, который уже построен, в отличие от других компаний. Наша команда имеет многолетний опыт проектирования систем, которые безопасны и способны управлять большими объемами.
Кому интересно можете регнутся по моей рефке)За рефов тоже плюшки дают https://sphere.social/?ref_code=5309-41aad0c5