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[pre-ICO] Change Bank 20.09.2017(Бонусы за регу)

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Старый Вчера, 23:57
#1
 
Возраст: 25
Регистрация: 23.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
[pre-ICO] Change Bank 20.09.2017(Бонусы за регу)

Знак социальной активности (SAT)
TOKEN SAT
20 SAT = $ 1 USD при первоначальном размещении монет.

Как держатель токена SAT, вы получите пропорциональную долю прибыли 30%, полученной Sphere Network.

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ С SAT?

Доля прибыли
30% распределяемой прибыли Sphere Networks напрямую переносится в кошелек Ethereum (ETH) в конце каждого финансового года.

Соответствие ERC20
SAT необходимо поддерживать в кошельке Ethereum, совместимом с ERC20, чтобы воспользоваться преимуществами дивидендов.

ходкий
Примеры кошельков включают MyEtherWallet, Mist, Parity. SAT также торгуется на нескольких биржах, включая DABT.com, Livecoin.net и C-CEX.com.

ДОЛЯ ПРИБЫЛИ

1 - Держите маркеры и получайте дивиденды. Каждый SAT дает вам право на долю прибыли компании.

OR

2 - Продайте свои жетоны. После ICO вы можете продать токен на рынке, чтобы получить немедленную прибыль.

ДОРОЖНАЯ КАРТА


2016 - Sphere запускает свой веб-релиз после двух с половиной лет разработки. Спустя три месяца были выпущены приложения iOS и Android Sphere.

Q1 2017 - дополнительная разработка Sphere для устранения ошибок, удовлетворения потребностей в поддержке и решения других проблем.

Q2 2017 - Работа начинается с интеграции на рынке и смартфона «Эфириум».

Q3 2017 - Заземление, предназначенное для первоначального предложения монет (ICO), предназначено для обеспечения доступности SAT для пользователей.

Q4 2017 - выпуск новейшей версии интерфейса Sphere.

Q1 2018 - новая безопасность для API и новых мобильных приложений.

Q2 2018 - Децентрализация кошелька.

Q3 2018 - Завершите интеграцию SAT-монеток в платформу Sphere, позволяющую пожертвования и покупки на рынке.

Почему SAT?
ВЫ ДЕЛАЕТЕ ДЕНЬГИ
С каждым кликом, с каждой социальной связью и каждой загруженной страницей вы можете зарабатывать серьезные деньги, когда мы строим лучшую децентрализованную социальную сеть вместе, возвращая власть и прибыль.
УСТАНОВИТЬ БЕСПЛАТНО КРИПТОЦЕНТРИРОВАНИЕМ
Вы можете быть частью чего-то особенного и впервые присутствовать на рождении новой криптовалюты, которая дает власть и прибыль пользователям, а не корпорациям.
ВАШИ ДАННЫЕ, ВАША КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ВАША ПРИБЫЛЬ
Благодаря децентрализованной социальной сети Sphere все ваши личные просмотры и результаты поисковой системы конфиденциально защищены и хранятся от любопытных глаз рекламодателей. И если они хотят заглянуть, они должны заплатить вам!
ПРОДУКТ УЖЕ ВСТРОЕН
У нас есть опытная команда и продукт, который уже построен, в отличие от других компаний. Наша команда имеет многолетний опыт проектирования систем, которые безопасны и способны управлять большими объемами.
Кому интересно можете регнутся по моей рефке)За рефов тоже плюшки дают https://sphere.social/?ref_code=5309-41aad0c5
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