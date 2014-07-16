Биткойн - это печатный станок нашего времени, Blockchain - это то, что его питает рынка криптовалют, выступая на конференциях с основным докладом о текущем состоянии Blockchain, сравнивают технологию с печатным станком, чтобы он мог переместить контроль из рук правящих кругов назад людям. Это дало бы народу возможность очень дешево публиковать свою информацию через границы по всему миру и распространять ее децентрализованным образом. Биткойн - это печатный станок нашего времени, тогда как блокчейн - это то, что его вдохновляет.





Давайте не будем спешить с революцией Blockchain



Только самый ленивый не говорит о Blockchain в наши дни. Как правило, слова «blockchain» и «революция» идут вместе. Но со всей шумихой вокруг технологии мы должны быть реалистичными и держать ноги на земле, мечтая обо всем, что он может сделать. Мы до сих пор даже не знаем, что такое эта технология на самом деле, мы все думали, и мы все были уверены, что биткойн собирается сорвать финансы, вот и все. За последние несколько лет мы увидели все эти приложения, которые охватывают цепочку поставок, логистику, распространение контента, и т.д. Словом, все эти разные вещи, которые мы даже не знали, что блокчейн может это сделать. И это слишком сильно подталкивает нас к повторным открытиям.



Варианты использования, предлагаемые технологией Blockchain, кажутся бесконечными. В действительности так оно и сеть. Однако, это не обязательно означает, что технология, лежащая в основе биткойна, достаточно зрелая, чтобы ее можно было развертывать и реализовывать в более крупном масштабе. Или это уже не так?



Первая криптовалюта и система Blockchain все еще находятся в экспериментальной фазе. Пользователи сейчас находятся даже не в версии 1.0. Нам может потребоваться еще 20 лет, чтобы увидеть 100% принятие новой технологии. Это больше похоже на то, что мы вернулись в старшую школу, потому что мы еще не можем понять, что мы делаем и что можем. Нет причин рисковать.



Препятствия реализации Blockchain



Самая успешная реализация технологии блокчейн по сей день является биткойн, хотя и эфир уже не пасет задних. Думаю, никто не может отрицать, что именно здесь технология на самом деле достаточно зрелая. Что касается применения технологии Blockchain в других областях, существует множество препятствий, как технических, так и нетехнических.



Начнем с того, как вы убеждаете институты заменить что-то, что работает (даже если с относительным успехом) на протяжении стольких лет с чем-то радикально новым. Кроме того, есть технические проблемы, которые необходимо решить.



К сожалению, вернее, к счастью, технология выросла настолько, что у нас теперь есть все эти проблемы масштабирования. Это похоже на проблемы с шампанским - когда мы выиграли выборы, какое шампанское мы хотим выпить? Ну, давайте сделаем это позже, давайте сначала попытаемся выиграть выборы! Мы, вроде бы как раз на этом этапе. Только нам нужно знать это более точно, чтобы не сломать весь проект. Масштабирование блочной цепи научило нас, что нам нужно ответить на эти вопросы сейчас, нам нужно знать, как мы масштабируемся, как мы развиваемся, потому что знаем, что это будет успешным, мы знаем, что это будет потрясающе.



Технология Blockchain в других областях - это скорее шумиха. Есть много предложений (и это здорово), но мы на самом деле не видим, что это выполняется, а не только на уровне рассуждений придерживается. Другие области желают конкурировать с финансовым сектором с точки зрения того, чтобы играть ведущую роль в реализации Blockchain.



Мы уже видели много новых финансовых проектов, мы познакомились с умными контрактами и огромнейшим количеством всевозможнейших ICO. Цепочка поставок и логистика пока не смотрят в сторону блокчейна. Речь идет о том, как корпорации и правительства разговаривают друг с другом, им нужно доверять друг другу. Как они соотносятся с урегулированием задолженности, финансовой информацией, контентом, разведкой, и т.д. Все правительства имеют разную точку зрения относительно криптовалютного мира. Единственное, что они делают сейчас сообща, так это ищут общий недоверенный способ перемещения информации.



Но когда произойдет принятие Blockchain, небольшие корпорации будут вести этот процесс. Сначала мы увидим корпорации и небольшие банки. Мы даже не узнаем, насколько велика система блокчейн, потому что мы даже не знаем, что мы его используем. То, что мы видим и что уже происходит, заключается в том, что небольшие банки, корпоративные учреждения, которые занимают резервы, начинают удерживать некоторый процент своих резервов в биткойне. Потому что они хотят хеджировать, если есть потенциал, есть будущее.



Однажды в криптовалюту, всегда в криптовалюту



Некоторые считают, что в конечном итоге bitcoin превратится в цифровое золото, и именно это приведет к росту его цены. Позитивно настроенные экономисты считают, что будет выгодно держать в своих кошельках около 10 монет биткойна. Тогда через 30 лет этого будет достаточно, чтобы купить хороший дом. Ведь было время, когда цена биткойнов снижалась, люди поворачивались к цифровым деньгам спиной. Однако теперь, когда цена биткойна поднимается, все только и следят за новостями рынка криптовалют.



Инвесторы вкладывают деньги в Dash, Ether, Ripple, но вы не видите денег, выходящих из криптовалют. Если вы посмотрите на рыночную капитализацию всего рынка в течение последних пяти лет, вы заметите, что она постоянно растет. Это супер положительно, биткойн - резервная валюта! На платформах крипобирж не заметно много торговых пар, связанных с долларом. Чаще всего альткоины совмещают с монетами биткойна: Dash / BTC, Steem / BTC, так как bitcoin является резервной валютой всех этих альткоинов.



Лучше регулировать биткойн - вам не нужна угроза тюрьмы



Отношение правительств к криптовалютам во всем мире по-прежнему несовместимо, когда дело доходит до определения концепции, принятия и законности. Но блестящая вещь заключается в том, что правила развиваются вместе с рынком.



Некоторые правительства, похоже, немного более продвинуты, когда речь идет о правилах. Китай, Индия и Япония, наконец, решали вопрос о статусе криптовалют. Так правительство Китая больше похоже на «работу с подходом к бизнесу». Они посещают биржи, говорят с владельцами. А если приходится закрывать биржи, то не отнимают деньги. Китайское правительство обрабатывает инновации более оперативно по сравнению с тем, как это делают другие государства. Не удивительно, что китайцы в последнее время сильно повлияли на цену биткойна.



Если вы поедете в Китай, все будут, даже правительству. Правительство Китая радо технологиям Bitcoin и Blockchain. Фактически оно финансирует множество проектов. Просто желает защитить свои национальные интересы. Они хотят убедиться, что люди не отмывают деньги, и это понятно. Пока китайское правительство не пытается блокировать инновации. Оно принимает правильное решение.



Принятые меры могут показаться немного неудобными, но кто будет утверждать, что в долгосрочной перспективе это не будет хорошо для биткойна? Китайцы, а теперь индейцы на самом деле умоляют правительство регулировать bitcoin, потому что это будет означать приемлемость, актуальность и одобрение.



С одной стороны мы, вроде бы, не должны использовать регулирование. Но дело в том, что речь идет не столько о регулировании в целом, сколько о незаконности проведения транзакций и организации мошеннических проектов. И вы не хотите, чтобы это было незаконным, вам не нужна угроза тюрьмы. Потому что тюрьма действительно отстойная. Но мы должны привлекать правительства. Они все равно будут делать то, что они хотят делать, но мы должны стараться извлечь максимум из этого тоже.



В завершение



Иногда, кажется, что мы живем в какой-то крипто-мыльной опере, с этими нескончаемыми драмами, расстройствами и тайнами. Биткойн не свободен от повестки дня. Сатоши был очень умным, и он высказал свою точку зрения о том, кто больше всего выигрывает, и больше всего проигрывает, когда дело доходит до честности и целостности Blockchain: майнеры! Криптовалютные добытчики тратят все деньги, и у них есть финансовый стимул, который является лучшим стимулом, чтобы сохранить блокчейн с его целостностью. Так что правительства, учреждения, корпорации - все эти игроки, предприятия, они, конечно, стимулируются, но они не так мотивированы, как майнеры на самом деле. Майнеры всегда будут стараться зарабатывать больше денег, но также стараются сохранить целостность Blockchain. Майнеры фактически представляют власть, которая контролирует биткойн и его будущее.



Как по мне, то всем нужно работать вместе. Поэтому мы видим все эти масштабные дебаты, в которых участвуют основные разработчики и майнеры, но на самом деле не так много криптовалютных добытчиков. Их всего лишь небольшая группа.



Сатоши построил всю систему вроде как с балансами власти, и мы видим, что баланс подталкивается к пределам. Теперь у нас есть все эти разные субъекты, и у каждого есть свое мнение, и, возможно, они занимают немного больше времени, чем хотелось бы. Но у нас будет наилучший возможный результат, наилучшее возможное решение, которое будет проверено и готово к производству.







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Многие знаменитые личности, выступая на конференциях с основным докладом о текущем состоянии, сравнивают технологию с печатным станком, чтобы он мог переместить контроль из рук правящих кругов назад людям. Это дало бы народу возможность очень дешево публиковать свою информацию через границы по всему миру и распространять ее децентрализованным образом.- это печатный станок нашего времени, тогда как- это то, что его вдохновляет.Только самый ленивый не говорит ов наши дни. Как правило, слова «» и «революция» идут вместе. Но со всей шумихой вокруг технологии мы должны быть реалистичными и держать ноги на земле, мечтая обо всем, что он может сделать. Мы до сих пор даже не знаем, что такое эта технология на самом деле, мы все думали, и мы все были уверены, чтособирается сорвать финансы, вот и все. За последние несколько лет мы увидели все эти приложения, которые охватывают цепочку поставок, логистику, распространение контента, и т.д. Словом, все эти разные вещи, которые мы даже не знали, чтоможет это сделать. И это слишком сильно подталкивает нас к повторным открытиям.Варианты использования, предлагаемые, кажутся бесконечными. В действительности так оно и сеть. Однако, это не обязательно означает, что технология, лежащая в основе, достаточно зрелая, чтобы ее можно было развертывать и реализовывать в более крупном масштабе. Или это уже не так?Перваявсе еще находятся в экспериментальной фазе. Пользователи сейчас находятся даже не в версии 1.0. Нам может потребоваться еще 20 лет, чтобы увидеть 100% принятие новой технологии. Это больше похоже на то, что мы вернулись в старшую школу, потому что мы еще не можем понять, что мы делаем и что можем. Нет причин рисковать.Самая успешная реализацияпо сей день является, хотя и эфир уже не пасет задних. Думаю, никто не может отрицать, что именно здесь технология на самом деле достаточно зрелая. Что касается примененияв других областях, существует множество препятствий, как технических, так и нетехнических.Начнем с того, как вы убеждаете институты заменить что-то, что работает (даже если с относительным успехом) на протяжении стольких лет с чем-то радикально новым. Кроме того, есть технические проблемы, которые необходимо решить.К сожалению, вернее, к счастью, технология выросла настолько, что у нас теперь есть все эти проблемы масштабирования. Это похоже на проблемы с шампанским - когда мы выиграли выборы, какое шампанское мы хотим выпить? Ну, давайте сделаем это позже, давайте сначала попытаемся выиграть выборы! Мы, вроде бы как раз на этом этапе. Только нам нужно знать это более точно, чтобы не сломать весь проект. Масштабирование блочной цепи научило нас, что нам нужно ответить на эти вопросы сейчас, нам нужно знать, как мы масштабируемся, как мы развиваемся, потому что знаем, что это будет успешным, мы знаем, что это будет потрясающе.в других областях - это скорее шумиха. Есть много предложений (и это здорово), но мы на самом деле не видим, что это выполняется, а не только на уровне рассуждений придерживается. Другие области желают конкурировать с финансовым сектором с точки зрения того, чтобы играть ведущую роль в реализацииМы уже видели много новых финансовых проектов, мы познакомились с умными контрактами и огромнейшим количеством всевозможнейших ICO. Цепочка поставок и логистика пока не смотрят в сторону. Речь идет о том, как корпорации и правительства разговаривают друг с другом, им нужно доверять друг другу. Как они соотносятся с урегулированием задолженности, финансовой информацией, контентом, разведкой, и т.д. Все правительства имеют разную точку зрения относительно криптовалютного мира. Единственное, что они делают сейчас сообща, так это ищут общий недоверенный способ перемещения информации.Но когда произойдет принятие, небольшие корпорации будут вести этот процесс. Сначала мы увидим корпорации и небольшие банки. Мы даже не узнаем, насколько велика, потому что мы даже не знаем, что мы его используем. То, что мы видим и что уже происходит, заключается в том, что небольшие банки, корпоративные учреждения, которые занимают резервы, начинают удерживать некоторый процент своих резервов в. Потому что они хотят хеджировать, если есть потенциал, есть будущее.Некоторые считают, что в конечном итогепревратится в цифровое золото, и именно это приведет к росту его цены. Позитивно настроенные экономисты считают, что будет выгодно держать в своих кошельках около 10 монет. Тогда через 30 лет этого будет достаточно, чтобы купить хороший дом. Ведь было время, когдаснижалась, люди поворачивались к цифровым деньгам спиной. Однако теперь, когдаподнимается, все только и следят заИнвесторы вкладывают деньги в Dash, Ether, Ripple, но вы не видите денег, выходящих из. Если вы посмотрите на рыночную капитализацию всего рынка в течение последних пяти лет, вы заметите, что она постоянно растет. Это супер положительно,- резервная валюта! На платформах крипобирж не заметно много торговых пар, связанных с долларом. Чаще всегосовмещают с монетами: Dash / BTC, Steem / BTC, так как bitcoin является резервной валютой всех этихОтношение правительств кво всем мире по-прежнему несовместимо, когда дело доходит до определения концепции, принятия и законности. Но блестящая вещь заключается в том, что правила развиваются вместе с рынком.Некоторые правительства, похоже, немного более продвинуты, когда речь идет о правилах. Китай, Индия и Япония, наконец, решали вопрос о статусе. Так правительство Китая больше похоже на «работу с подходом к бизнесу». Они посещают биржи, говорят с владельцами. А если приходится закрывать биржи, то не отнимают деньги. Китайское правительство обрабатывает инновации более оперативно по сравнению с тем, как это делают другие государства. Не удивительно, что китайцы в последнее время сильно повлияли наЕсли вы поедете в Китай, все будут, даже правительству. Правительство Китая радо технологиям. Фактически оно финансирует множество проектов. Просто желает защитить свои национальные интересы. Они хотят убедиться, что люди не отмывают деньги, и это понятно. Пока китайское правительство не пытается блокировать инновации. Оно принимает правильное решение.Принятые меры могут показаться немного неудобными, но кто будет утверждать, что в долгосрочной перспективе это не будет хорошо для? Китайцы, а теперь индейцы на самом деле умоляют правительство регулировать, потому что это будет означать приемлемость, актуальность и одобрение.С одной стороны мы, вроде бы, не должны использовать регулирование. Но дело в том, что речь идет не столько о регулировании в целом, сколько о незаконности проведения транзакций и организации мошеннических проектов. И вы не хотите, чтобы это было незаконным, вам не нужна угроза тюрьмы. Потому что тюрьма действительно отстойная. Но мы должны привлекать правительства. Они все равно будут делать то, что они хотят делать, но мы должны стараться извлечь максимум из этого тоже.Иногда, кажется, что мы живем в какой-то крипто-мыльной опере, с этими нескончаемыми драмами, расстройствами и тайнами.не свободен от повестки дня. Сатоши был очень умным, и он высказал свою точку зрения о том, кто больше всего выигрывает, и больше всего проигрывает, когда дело доходит до честности и целостности: майнеры! Криптовалютные добытчики тратят все деньги, и у них есть финансовый стимул, который является лучшим стимулом, чтобы сохранитьс его целостностью. Так что правительства, учреждения, корпорации - все эти игроки, предприятия, они, конечно, стимулируются, но они не так мотивированы, как майнеры на самом деле. Майнеры всегда будут стараться зарабатывать больше денег, но также стараются сохранить целостность. Майнеры фактически представляют власть, которая контролируети его будущее.Как по мне, то всем нужно работать вместе. Поэтому мы видим все эти масштабные дебаты, в которых участвуют основные разработчики и майнеры, но на самом деле не так много криптовалютных добытчиков. Их всего лишь небольшая группа.Сатоши построил всю систему вроде как с балансами власти, и мы видим, что баланс подталкивается к пределам. Теперь у нас есть все эти разные субъекты, и у каждого есть свое мнение, и, возможно, они занимают немного больше времени, чем хотелось бы. Но у нас будет наилучший возможный результат, наилучшее возможное решение, которое будет проверено и готово к производству.------------------------

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