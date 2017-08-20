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Технический анализ по валютной паре AUD/USD график Н1, МА и другие индикаторы.

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"Торговля в профит - моя мечта и задача. Мой путь с нуля. Поиск стратегии и грааля" - авторский блог пользователя Vivianalen
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Старый Вчера, 22:33
#1
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Имя: Алена
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Инвестирую в: Форекс
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Технический анализ по валютной паре AUD/USD график Н1, МА и другие индикаторы.
Нажмите на изображение для увеличения Название: screenshot_17-09-24_01-01-43.png Просмотров: 1 Размер: 199.7 Кб ID: 198758
Австралийский доллар вступил в силу 14 февраля 1966 года.
На покупку и продажу данной валюты приходится 5% мировых валютных операций. Такая популярность неслучайна и объясняется высокой процентной ставкой в Австралии, общей стабильностью австралийской политической системы и экономики, свободой валютного рынка от правительственного вмешательства.

Австралия довольно таки независима от остальных ведущих мировых экономик, и ее экономическое здоровье связано прежде всего с сырьевыми ценами.
Австралийский доллар является одной из наиболее высокодоходных валют с точки зрения уровня процентных ставок, что привлекает многих трейдеров, практикующих стратегию «carry trades». Данная стратегия заключается в покупке высокодоходной и продаже низкодоходной валюты.

Австралия - это третий по величине поставщик золота в мире. Поэтому связь между ценой на этот металл и курсом AUD прослеживается весьма четко: когда растут цены за золото, укрепляется и национальная валюта Австралии.

Как уже отмечалось выше, экономика Австралии во многом зависит от развития сектора сервиса. Поэтому природные катаклизмы и суровые погодные условия негативно влияют на страну в целом и ослабляют курс национальной валюты. Эту информацию можно эффективно использовать, совершая сделки парами с AUD на форекс.
Источник: http://economic-definition.com

С Самого начала моей торговли я добавила австралийца, более того валютная пара привлекла меня своим ценовым движением. Поэтому я решила вести дальнейшую торговлю и делиться с вами техническим анализом и торговлей.
__________________
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СДАЮ ПОДПИСЬ.
Последний раз редактировалось vivianalen; Вчера в 23:02.
vivianalen вне форума  
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