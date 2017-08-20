Технический анализ по валютной паре AUD/USD график Н1, МА и другие индикаторы.

Австралийский доллар вступил в силу 14 февраля 1966 года.
На покупку и продажу данной валюты приходится 5% мировых валютных операций. Такая популярность неслучайна и объясняется высокой процентной ставкой в Австралии, общей стабильностью австралийской политической системы и экономики, свободой валютного рынка от правительственного вмешательства.
Австралия довольно таки независима от остальных ведущих мировых экономик, и ее экономическое здоровье связано прежде всего с сырьевыми ценами.
Австралийский доллар является одной из наиболее высокодоходных валют с точки зрения уровня процентных ставок, что привлекает многих трейдеров, практикующих стратегию «carry trades». Данная стратегия заключается в покупке высокодоходной и продаже низкодоходной валюты.
Австралия - это третий по величине поставщик золота в мире. Поэтому связь между ценой на этот металл и курсом AUD прослеживается весьма четко: когда растут цены за золото, укрепляется и национальная валюта Австралии.
Как уже отмечалось выше, экономика Австралии во многом зависит от развития сектора сервиса. Поэтому природные катаклизмы и суровые погодные условия негативно влияют на страну в целом и ослабляют курс национальной валюты. Эту информацию можно эффективно использовать, совершая сделки парами с AUD на форекс.
Источник: http://economic-definition.com
С Самого начала моей торговли я добавила австралийца, более того валютная пара привлекла меня своим ценовым движением. Поэтому я решила вести дальнейшую торговлю и делиться с вами техническим анализом и торговлей.